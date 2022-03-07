香港疫情持續，今日（7日）新增25150宗確診，確診陽性申報平台於下午6時啟用。同時，消防處昨日（6日）表示，已推出電郵、WhatsApp熱線及微信帳號，讓輕症且有自理能力的市民，可以盡快入住社區隔離設施。不少網民誌為是為後生仔而設，不過要入住隔離營，仍要符合一些條件，



消防處昨日（6日）推出電郵、WhatsApp熱線及微信帳號，讓輕症市民盡快入住社區隔離設施。

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申請人要符合以下三大條件，包括：

1.必須為經（1）核酸測試、（2）深喉唾液測試、或（3）快速抗原測試，結果呈陽性。

2.症狀輕微。

3.有自理能力。



除了WhatsApp之，亦有其他聯絡方法，申請人亦要提供基本資料。

聯絡方法1：電郵：fsd_cif@hkfsd.gov.hk

聯絡方法2：Whatsapp：5233 1833 (按下連結香港消防處 HKFSD傳送訊息：https://wa.me/message/IGMQN56VPJVEF1)

聯絡方法3：微信帳號： fsd_cif



2022年3月3日，青衣隔離設施（方艙醫院）開始運作。（李澤彤攝）

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同時提供以下資料：

中文及英文姓名：

年齡：

性別：

證件號碼 (例A1234xxx)：

電話號碼：

住址：

檢測方法：

檢測呈陽性結果的日期：



處方會根據隔離設施的使用情況、申請人的家居情況、病情或其他因素，考慮安排的先後次序。處方收到短訊後，會向再確診者發出進一步指示。

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