伊院急症室主管何曉輝醫生員工會議上爆喊：同事呢個月捱得好辛苦

第五波疫情嚴峻，每日新增死亡人數以百計，亦有大量病情嚴重患者滯留急症室，其中伊利沙伯醫院更是重災區，高峰期有高達300至400名病人滯留，令急症室迫爆，前線醫護工作量不勝負荷，該院昨日召開員工大會，向前線人員講解該院轉為接收確診患者指定醫院的安排，期間已在該院工作逾35年，經驗豐富的急症室主管、顧問醫生何曉輝，當提到同事們「呢個月捱得好辛苦」時，不禁感觸落淚，哭成淚人，有參與會議的醫護看到這一幕亦禁不住爆喊。



醫管局前日宣佈將伊利沙伯醫院轉為接收確診者的指定醫院，該院昨日起一連四天安排非新冠病人轉院及出院，預計到周日會完成交接工作，到時會將現時滯留急症室的病人陸續安排到病房治療，亦可按病床情況接收新的確診者。

為了令前線人員熟悉相關安排，該院昨日召開員工大會，其中何曉輝負責解說轉移病人及日後安排的細節，但他在開始發言時提到，不少病人因無法入院「就留咗喺我哋急症室」，令同事們「捱得好辛苦」，之後他感觸落淚，泣不成聲，在旁的伊院行政總監張復熾輕拍其肩膀安慰。

▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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在伊院工作多年的何曉輝身經百戰，尤其每年冬季流感高峰期，伊院急症室亦不時有迫爆情況，他亦能冷靜應對，昨日有參與會議、該院前線醫護指出，今次連何曉輝也崩潰，可見近一個月以來情況之惡劣，「病人上唔到病房好似係急症室等死咁，唔單止無希望，連去大小便、飲水食嘢呢啲人類基本尊嚴都畀唔到佢哋，唔單止何醫生，好多醫護都因為無能為力而難過，所以何醫生先會咁激動淚灑當場。」

病人上唔到病房好似係急症室等死咁，唔單止無希望，連去大小便、飲水食嘢呢啲人類基本尊嚴都畀唔到佢哋，唔單止何醫生，好多醫護都因為無能為力而難過。 前線醫護人員

另有伊院急症室醫護向《香港01》表示，由疫情於兩年多前開始以來，何曉輝醫生一直站在抗疫最前線，自願於Dirty Zone工作，經常在早上7時已開始「埋床邊睇症」，雖然已近退休之齡，亦未言辛苦，「佢做咗急症室咁多年，有咩無見過，當年嘉利大火佢都係度當值(發生於1996年11月20日的嘉利大廈大火)，今次佢都要爆喊，你就知個情況係有幾差。」他說，伊院的前線員工都普遍期望轉為指定醫院後，送院的確診者可以獲得較佳治療及照顧，不再出現大量病人滯留情況。

▼2月25日 伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室爆滿▼

