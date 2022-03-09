全民檢測｜內地專家梁萬年：疫情後期較適合　已遏制快速上升勢頭

本港疫情持續，南下抵港視察的中央援港防控專家組組長梁萬年今（9日）表示，初步判斷本港疫情似乎正在進入或逼近高峰平台期，認為這是比較好的消息，雖然不排除疫情尚有一些波動、甚至震蕩，「但快速、指數式上升的勢頭，已經得到明顯遏制。」

梁萬年又提到，香港第五波疫情已非處於早期階段，若在疫情後期或下降期，進行全民強制核酸檢測，會是較合適時機，至於是否推行，則視乎疫情控制效果以及如何執行等，相信特區政府有智慧及有能力做好相關工作。他續指，根據內地經驗，全民檢測的維持時段愈短愈好，拖得愈長就有愈多變數。



梁萬年（右一）周三（9日）與專家團部分成員視察觀塘順天邨圍封強檢現場。（政府新聞處圖片）

國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，及其率領的內地專家團繼續在港視察行程。梁萬年今日接受傳媒訪問時稱，過去連續幾天，本港的新確診及死亡數字都處於相對穩定的水平，污水檢測陽性率部亦相對穩定，另參考港大推算的市民感染研究及每日核酸檢測數據，初步判斷本港疫情似乎正在進入或逼近高峰平台期，認為這是比較好的消息，但平台期維持多久，則要視乎防控措施成效，倘更進一步快速到位，平台期有望很快調頭往下，繼而進入下降期。



梁萬年又提到，不排除疫情有一些波動甚至震蕩，「但快速、指數式上升的勢頭，已經得到明顯遏制。」

至於目前本港感染率方面，梁萬年形容自己非算命先生，但很多學者已經進行相關分析，如果相信專家判斷，感染率可能是100萬至200萬之間，更多是出現在約100萬狀態。

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對於特區政府每日公布的確診數據能否反映感染實況，梁萬年相信有關數字是真實，但不能代表整個香港實際情況，他解釋，因部分市民屬無症狀感染，不可能被診斷，但幸得當局採取非常好的辦法即推行快速檢測呈報平台，「對更進一步判斷實際感染，比過去單純核酸檢測報告，大大提升敏感性和真實性。」

至於全民強檢方面，他則指香港第五波疫情已非早期，若在疫情的後期或下降期才做全民強制病毒核酸檢測，會是較合適時機。梁萬年指，是否做全民檢測，是視乎對疫情控制有何效果，以及如何執行等，相信特區政府有智慧及有能力做好相關工作。他又指，根據內地經驗，全民檢測的維持時段愈短愈好，拖得愈長就有愈多變數。

特首林鄭月娥今日於記者會則重申，仍在規劃全民檢測細節，何時啟動要考慮本港疫情以及如何達致最佳效果。她強調港府立場是要做好相關的細化方案、籌備人手、物色地點及資源物資。她又一改口風稱，由於需要大量動員，因此全民檢測並非優先「撳掣去做」，亦非「為咗要交呢條單」而要勉強進行。

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