Lunch哥李國永涉中環行為不檢　官認為其表現未擾亂秩序　裁罪脫

經常出現於「和你Lunch」等活動的男子「Lunch哥」李國永，被指與一名六旬女子在中環置地廣場一次活動行為不檢，兩人均否認指控，案件今(28日)在東區法院裁決，裁判官認為李在現場叫口號，雖有使用辱罵性言詞，但不涉及恐嚇，亦沒有阻人用扶手電梯，亦沒有阻止保安維持秩序，裁定他罪脫；但同案女子在推保安員時卻非出於自衛，故裁定她罪成，並把其案押後至2月25日判刑，女被告准繼續保釋。



男被告李國永(19歲)，及女被告陳麗珍(62歲)，被控於2020年9月7日，在中環置地廣場地下的公眾地方作出擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖破壞或激使他人破壞社會安寧。陳另被控一項普通襲擊，指她在同日同地襲擊尼泊爾籍男保安Ganesh Gurung。

李患有自閉症情緒控制較弱

裁判官王證瑜指，李雖然曾向2名途人說辱罵性話，但言辭不涉恐嚇，他亦沒有阻礙他人使用扶手電梯，亦沒有作對抗行為，保安員也沒要求過他離開。王官亦考慮到李患有自閉症等，情緒控制及表達能力較弱，思想亦較固執，他向途人講粗言也沒有人回應，裁定李在公眾地方擾亂秩序的行為的罪名不成立。

認為陳曾想突破保安防線

至於同案女被告陳麗珍，王官認為陳當時有足夠空間離開，但她卻推開證人，認為陳曾想突破保安防線，也知道她在使用武力而非自衞，故裁定陳兩項罪名均成立。

案件編號：ESCC 412/2021, ESS 5936,5937/2021