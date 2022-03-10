亞博1號館500床位閒置　僅22名密切接觸者住檢疫設施　將改隔離用

亞洲國際博覽館多個展館現時用於隔離患者，1號展館疑長期關閉，9號和11號展館亦撤走患者。醫管局負責亞博社區隔離設施運作，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞解釋，現時安排較嚴重病人入住亞博，要集中醫護人手到8號及10號展館照顧病人，而9號及11號展館亦會安排病人入住，未能開放1號展館。

目前為密切接觸者而設的檢疫設施，目前僅有22人入住，當局將改為用作確診者的隔離設施。



何婉霞指，會按需要安排患者入住各個社區隔離設施，指近日病人數量急增，較嚴重病人會獲安排入住亞博，指現時在亞博社區隔離設施中的患者大部分為長者，不少都不良於行、長期卧床或有多種長期病患，需要較多護理人手照顧。

她說，現時醫管局集中醫護人手照顧亞博8號及10號展館的病人，而9號及11號展館亦會安排患者入住，1號館則仍然備用。早前中央指會安排內地護理人員來港，何婉霞指，醫管局會全力配合，相信有助紓緩人手壓力，可以減止死亡率及重症比例，能夠控制到疫情。

亞博於2020年底被徵用抗疫，至去年3月疫情緩和下轉為「備用狀態」，至第五波疫情爆發，醫管局宣布重啟亞博臨時社區治療設施，但指增設社區治療設施急需人手照顧患者，呼籲退休、於私營醫療體制工作及非全職的醫護加入醫管局自選兼職計劃。

早前2月中旬有消息傳出，將會重啟亞博館1及2號的治療設施，1號館有500床位會用作隔離院舍長者，2號館的500床位則接收無症狀或輕症患者，但至今未有實行有關計劃。

根據衞生署最新數字，現時只有22人入住檢疫設施，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，現時不少密切接觸者為患者同住家人，進行居家隔離，對檢疫設施需求有所下䧏，政府會不時檢視需求，亦有留意到有關情況，會安排檢疫中心包括檢疫酒店，轉為確診患者入住的社區隔離設施。