私院疑拒收新冠病人｜養和：早前跟中心指引　現已設隔離病房收症

國務院副總理韓正早前曾開腔質疑香港私家醫院不接收新冠肺炎病人，養和醫院副院長陳煥堂今(10日)回應事件，稱聽過醫院拒收的消息並感到抱歉。他解釋，因政府有相關指引，當有新冠病人求診時需通知衞生署衞生防護中心，並由中心帶走病人。他稱醫院3月已留意到不能再跟從指引，已啟用隔離病房接收新冠病人。



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陳煥堂被問及養和醫院拒收新冠病人事宜時稱「我好抱歉、聽過呢個消息。」他解釋因在第1至4波疫情中，醫院發現有新冠病人求診時，必須按指引通知衞生防護中心，再由中心帶走新冠病人，該做法一直沿用至2月。

已改裝隔離病房接收新冠病人

不過，他稱醫院留意到疫情大爆發，到3月已不能再跟從該指引，陳說：「都跟唔切，就算發現有新冠病人，報左比衞生防護中心，都處理唔到。」他表示，醫院3月時已放棄相關指引，並自行改裝並設立隔離病房，重申現時新冠病人到門診求醫，醫院會看症。

養和醫院副院長陳煥堂。(資料圖片)

養和將承包小西灣暫託中心 料提供160多張病床

政府正計劃建設多7個暫託中心，接收新冠病情較輕的長者，陳煥堂稱剛剛參觀過現有的觀塘彩榮路體育館暫託中心，並透露養和醫院將承包位於小西灣體育館的暫託中心，視乎體育館大小及情況，預料可提供約160多張床位。

他又表示，疫情開始之始已有接收9個經醫管局轉介的剖腹取嬰手術，近兩、三星期與公營醫院有更多接觸，會承包心導管手術、癌症外科手術、剖腹取嬰手術、電療及化療亦已開始，並稱今次合作交接將會更快。

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