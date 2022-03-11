院舍推閉環管理　安老協會：有員工揚言會辭職　未爆疫僅滄海遺珠

第五波疫情嚴峻，安老和殘疾院舍成重災區。港府宣布在相關院舍進行閉環管理，惟安老服務協會執委李輝今日（11日）表示，院舍普遍不想參與，形容現時沒有感染個案的院舍僅是「滄海遺珠」，大多數是非密集、設於村屋。

她又透露有院舍員工已表明，一旦實施閉環管理將會辭職。她質疑現時在社區大爆疫後，才於院舍採取閉環管理已太遲，效果成疑。



政府宣布將優先在未爆疫安老院舍推閉環管理措施。(資料圖片)

安老服務協會主席陳志育今早在港台節目《千禧年代》表示，政府已安排外展醫療人員，下周五（18日）之前，為所有安老院舍長者接種新冠疫苗，亦會在此期間一併安排長者打第二或第三針。每間院舍基本上都有指定機構跟進，目前有十多隊外展隊，馬不停蹄提供服務，他認為當局接種時間和目標清晰，形容是必須完成的工作。

僅80多間安老院未有疫情 閉環管理執行有困難

對於政府要求院舍閉環管理，他表示，現時僅餘約80多間安老院未出現疫情，佔整體約一成，同意要盡力保護仍未染疫的長者，認為應先暫停接收新長者入住院舍，亦可參照內地做法，在社區爆疫時，租用酒店或宿舍安排安老院職員入住，並以專車接送員工上下班，相關職員期間不可回家或接觸社區人士。但他坦言，閉環管理在執行上有困難，認為規模較細的院舍會較適合。

李輝質疑社區已大爆疫 已錯過實行院舍閉環管理時機

協會執委李輝，於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，目前院舍普遍不想參與閉環管理，形容僅餘一成未出現確診個案的院舍是「滄海遺珠」，而且大多數位於村屋，環境並不密集，又質疑若一間院舍僅部份人參加，不參加的員工混在一起工作，效果將成疑，執行上也有困難。她憂慮若最終參與閉環管理的院舍不多，只會浪費金錢和人力。她又認為本港已出現社區大爆疫，現時才採取閉環管理已錯過時機。