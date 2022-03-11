動態清零非零確診　全民檢測需小心籌備　梁萬年：非朝令夕改

本港第五波疫情嚴峻，政府一直以動態清零為抗疫方針，中央援港防控專家組組長梁萬年在《南華早報》接受專訪時提及，動態清零目標並非零確診，而是以拯救生命，防止擴散為目標。他說，全民檢測準備工作不能馬虎，需小心考慮籌備工作，並非朝令夕改，包括需考慮對社會影響，形容是以短時間的不便，換取長時間的方便。



梁萬年又表示，初步可判斷香港正處於或逐漸逼近疫情的高峰，若防疫措施快速到位，高峰期有望很快可調頭往下，進入下降期。



▼3月5日 內地專家組長梁萬年視察土瓜灣、青衣▼



+ 6

梁萬年提到，中國的抗疫最終目標是拯救生命，「躺平」或與病毒共存並非可行方案。梁萬年解釋，動態清零目標並非要求零確診，而是當出現確診時，以精準及有效措施去防止擴散，以拯救更多生命為目標。

梁萬年談全民檢測︰不能踩着西瓜皮 滑到哪裏就哪裏

對於全民檢測，梁萬年指，措施涉及700萬人，需要時間籌備，希望外界可理解政府難處，形容「不能踩着西瓜皮，滑到哪裏就哪裏。」他指，整個全民檢測籌備過程相當複雜，推行全民檢測前，需先解決一系列問題，包括如何解決檢測後發現的大量確診個案，全民檢測必需在所有問題都有解決方案後，才可實行。

梁萬年又指，除技術問題外，對社會的影響更是首要考慮因素，例如行動不便長者該如何檢測等。他強調全民檢測並非增加不便及負擔，形容是以短時間的不便，換取長時間的方便，即使檢測計劃不停有更改，亦是基於科學基礎，當中考慮到疫情的進展，不能被稱為朝令夕改。

▼3月9日 原新田購物城改建方艙醫院交付使用▼



+ 3

香港疫情正處於或逐漸逼近高峰

梁萬年又表示，初步可判斷香港正處於或逐漸逼近疫情的高峰，疫情快速地、指數式地上升的趨勢明顯地得到遏止，有望可很快可調頭向下，進入下降期。

梁表示，疫情不排除會有波動，但判斷是肯定的。他解釋，相關判斷是基於五方面的證據，包括連續數日病例數目穩定在一定水平；死亡數字相對穩定；各區污水陽性比率相對穩定；港大有關人群在自然狀態下的感染數據；以及每日核酸檢測的陽性比率。

▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼

