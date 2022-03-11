一成家人仍反對院舍長者打針　羅致光：令體弱長者染疫促回心轉意

第五波疫情持續嚴峻，安老院舍成為重災區，勞工及福利局局長羅致光今日（11日）表示，至今仍有一成家人反對在安老院舍居住的長者打針，批評此舉可能會令病毒更易傳染，令更體弱、不適宜接種疫苗的長者染疫，促請有關家人回安轉意，容許年長的親友打針，形容此舉不單是「為自己」，亦是為整體院舍安全着想。



▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



+ 6

羅致光表示，保護院舍最重要的工具是打針，政府推動疫苗接種已一年，當局去年底試圖增加接種率時，有兩成家人反對入院安老院舍的年邁長者接受評估是否適合打針，逾三成則是獲評估適合打針，仍會反對他們接種疫苗。

▼3月10日 富山邨富仁樓圍封強制檢測▼



+ 17

他表示，時至今日，情況已大為好轉，但反對長者打針的家人仍有一成，「為咗保護個長者之外，實際上喺院舍嘅環境，長者打針係保護埋其他人，因為任何一個體弱嘅長者，佢唔打針而不幸感染嘅話，佢感染佢身邊同其他院友嘅機會係好高」，他憂慮有不適合打針的長者會因而被拖累受到感染，他呼籲餘下10%反對院舍長者打針的家人「回心轉意」，容許該年長家人接種疫苗。

羅致光續指，現時許多院舍人手短缺，當局幾年前已增加撥款，以加薪吸引更多人入行，惟今年年初短缺率仍達20%，因此為保護員工、鼓勵他們留職，當局在防疫抗疫基金增加2,000元津貼，當發現有個案時，則每日有500元津貼，但再有一兩成人因為染疫或要檢疫而不能參與工作，再加上原有的兩成短短，欠缺的人手達一半。他表示，社署希望在內地和本地聘請超過1,000名員工，在未來3個月處理隔離和暫託工作。

▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



+ 10

另外，他又指正大力推動院舍閉環管理，但坦言面對難題，包括職員本身有家人需要照顧，難以參與，但在人手匱乏的情況下，亦難以要求相關職員停工，現時目標是希望能有80%院舍能做到閉環管理，及後推廣至90%，希望能陸續透過酒店做到閉環管理。