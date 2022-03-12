確診大廈｜昨增303幢觀塘重災　西貢傲瀧、太古城、康怡花園上榜

本港新冠肺炎確診數字持續5位數，多區出現大量個案。衞生防護中心公布昨日（11日）確診大廈名單，過去14日共有2,703幢大廈出現確診者，較前日（10日）增加約303幢。當中以觀塘區為「重災區」，上榜大廈總數272幢；其次為九龍城區及深水埗區，分別有200及199幢大廈上榜。



新上榜名單中不乏豪宅及中產屋苑，包括跑馬地樂陶苑D座，太古城洞庭閣、華山閣、雅蓮閣及衛星閣，及鰂魚涌康怡花園A、B及Q座。



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近日確診數字連續兩日下降，惟昨日確診大廈數字達2,703幢，較前日2,400幢增加303幢，但較之3月9日的3,235幢則已減少532幢。當中觀塘有272幢大廈上榜，位列18區之冠，亦較前日增加10幢，該區新上榜大廈包括順天邨天瑤樓及嘉和園嘉賢大廈等。

至於九龍城區為確診大廈數目第二多的地區，有200幢上榜，較前日增加47幢大廈，包括8度海逸酒店、The Argyle、九龍總商會大廈、寶石戲院大廈A座等。至於深水埗區則有199幢大廈上榜，較前日增多3幢大廈上榜，包括蘇屋邨海棠樓等。

▼3月11日過去14天確診大廈全名單▼



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北角城市花園、東涌映灣園等多個私人屋苑榜上有名

昨日在榜大廈不乏豪宅，除跑馬地樂陶苑D座、中西區寶翠園5座及清水灣傲瀧。另有多個中產屋苑上榜，包括太古城增4幢新上榜，北角城市花園10座及13座、東涌映灣園賞濤軒2座、聽濤軒15座、悅濤軒11座等繼續上榜。

另有多幢紀律部隊宿舍亦在名單之中，包括荔景紀律部隊宿舍2座、順利紀律部隊宿舍1、4、6及7座、觀塘紀律部隊宿舍2座、黃大仙紀律部隊宿舍1座，以及牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1和3座。

▼3月11日 黃大仙東頭邨安東樓圍封檢測▼

