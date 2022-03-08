確診大廈｜增逾480幢觀塘佔最多　豪宅凱旋門GRAND AUSTIN亦上榜

本港新冠肺炎疫情嚴峻，多區亦出現確診個案。衞生防護中心公布昨日（7日）確診大廈名單，過去14日共有3,601幢大廈出現確診者，比前兩日數字稍為回升。當中仍以深水埗區疫情最嚴重，共有370幢大廈上榜，為18區之冠；其次則為觀塘區，有353幢大廈上榜。

雖然近日確診數字回落，但昨日新增出現確診者的大廈達逾480幢，較早前兩日激增。當中以觀塘區新增出現確診的大廈最多，有79幢大廈新上榜，包括三座紀律部隊宿舍。另外，新上榜的大廈中，不少為豪宅及中產屋苑，包括柯士甸GRAND AUSTIN，和九龍站上蓋凱旋門觀星閣等。



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確診數字回落但確診者居住大廈卻升

近日本港確診數字稍回落，不過各區出現確診者居住的大廈數目則較前兩日上升。根據當局昨日更新的確診大廈名單，過去14日共有3,601幢大廈出現確診者，比前兩日增加約100幢。在18區中，仍以深水埗區大廈上榜的數字佔最多，達370幢。而該區昨日新增出現確診的大廈包括宇晴軒3及5座、泓景臺1座、楓樹街15-17號，及美孚新邨3期百老匯街70號等。

觀塘區昨新增上榜大廈達79幢

觀塘區則以353幢上榜大廈在18區中排第二多；昨日新增上榜大廈達79幢，數字為各區最多。而新上榜的包括三座紀律部隊宿舍，分別為主要供海關及消防處使用的高翔苑高安閣、主要供警務處使用油美苑灝美閣，以及觀塘紀律部隊宿舍2座。

▼3月3日確診大廈全名單▼



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▼3月8日香港市況▼



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油尖旺區豪宅上榜

至於第三多確診大廈的為油尖旺區，過去14日有328幢大廈出現確診者。該區新增出現確診者的大廈中，不乏億元豪宅，包括 Grand Austin、凱旋門觀星閣、京士柏君頤峰6座等。

而九龍城亦多幢豪宅新上榜，包括One Homantin 7座，以及紅磡半島豪庭4座。不過值得一提的是，在昨日名單中，九龍城區部份新上榜的大廈，實際是位於其他地區，包括沙田區的皇御居、位於藍田的鯉安苑鯉逸閣，未知是否當局出錯。

多個中產屋苑亦出現確診者

另外，新上榜的有多個中產屋苑，日出康城新增三幢大廈出現確診者，包括LP6 3座、晉海1A座及3B座，令該屋苑累計已20幢大廈出現確診者。而西貢區亦新增香港科技大學賽馬會大樓，以及蔚藍灣畔1、2、3、5座上榜。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼

