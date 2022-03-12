封區｜屯門友愛邨愛義樓、愛樂樓等7大廈污水陽性　今午圍封強檢

本港新冠疫情持續蔓延，今日（12日）再有大廈須圍封強檢。港府宣布因污水樣本呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，屯門友愛邨愛義樓自下午2時起圍封檢測，同邨愛樂樓、屯門翠寧花園第1座、黃大仙東頭（二）邨偉東樓則於下午3時起圍封檢測。



今日涉及圍封強檢的大廈，亦包括何文田愛民邨信民樓、黃大仙竹園南邨雅園樓及觀塘安達邨賢達樓，除了安達邨賢達樓目標為明日約下午12時完成行動外，其餘6幢大廈目標同樣在明日約下午1時完成行動。



▼3月10日 屯門友愛邨愛曦樓圍封強制檢測▼



屯門友愛邨愛義樓、愛樂樓強檢

港府已在屯門友愛邨愛義樓、愛樂樓內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午9時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣，政府指若受檢人士曾在2021年12月31日或之後確診新型冠狀病毒病的人士，則無需於強制檢測行動中接受檢測。

同邨的愛智樓昨日(11日)曾封區，1,720名受檢人士當中，發現295宗初步陽性和46宗檢測結果不確定個案，初步陽性比率為17.1%。

▼3月9日 友愛邨愛明樓及愛勇樓圍封檢測▼



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屯門翠寧花園第1座強檢

政府已在屯門翠寧花園第1座內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午8時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣，政府指若受檢人士曾在2021年12月31日或之後確診新型冠狀病毒病的人士，則無需於強制檢測行動中接受檢測。

翠寧花園第4座、第5座及第6座於3月8日曾圍封強檢，當時發現246宗初步陽性檢測個案，初陽比率約10%。

▼3月8日 屯門翠寧花園第4、5及6座圍封檢測▼



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黃大仙東頭（二）邨偉東樓強檢

政府已於東頭（二）邨偉東樓內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚8時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士安排上門採樣。政府指若受檢人士曾在2021年12月31日或之後確診新型冠狀病毒病的人士，則無需於強制檢測行動中接受檢測。

同邨的安東樓昨日(11日)曾封區，455名受檢人士當中，發現82宗初步陽性個案，初步陽性比率為18%，屬昨日封區的六幢公屋樓宇中最高。

▼3月11日 黃大仙東頭邨安東樓圍封檢測▼



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何文田愛民邨信民樓強檢

政府已於何文田愛民邨信民樓亦於今午圍封強檢，要求居民於今晚9時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士安排上門採樣。政府指若受檢人士曾在2021年12月31日或之後確診新型冠狀病毒病的人士，則無需於強制檢測行動中接受檢測。

同邨的敦民樓昨日（11日）封區，1,400名受檢人士當中，發現223宗初步陽性和68宗檢測結果不確定個案，初陽比率達15.9%。

何文田愛民邨信民樓3月12日圍封檢測。（政府新聞處圖片）

黃大仙竹園南邨雅園樓強檢

政府發言人又指，黃大仙竹園南邨雅園樓，同樣因污水呈陽性須強檢。港府已在雅園樓內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚9時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。

政府會為行動不便的人士安排上門採樣。政府指若受檢人士曾在2021年12月31日或之後確診新型冠狀病毒病的人士，則無需於強制檢測行動中接受檢測。

黃大仙竹園南邨雅園樓3月12日圍封檢測。（政府新聞處圖片）

觀塘安達邨賢達樓強檢

至於觀塘安達邨賢達樓亦需封區，受檢人士須於今晚10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士安排上門採樣。政府指若受檢人士曾在2021年12月31日或之後確診新型冠狀病毒病的人士，則無需於強制檢測行動中接受檢測。

同邨的俊達樓昨日（11日）封區，1,440名受檢人士當中，發現134宗初步陽性和20宗檢測結果不確定個案，初陽比率9.3%。