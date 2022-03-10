封區｜屯門友愛邨、牛池灣怡發花園等6廈污水陽性　須圍封強檢

本港疫情持續嚴峻，當局今（10日）宣布，對多座大廈進行圍封檢測行動，局方表示，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後風險有機會較高，決定圍封，住戶均需接受檢測，目標明日完成行動。



涉及大廈包括：



．牛池灣怡發花園

．黃大仙富山邨富仁樓

．觀塘順天邨天樂樓和天暉樓

．何文田愛民邨德民樓

．青衣長亨邨亨翠樓

．屯門友愛邨愛曦樓



【19：00】牛池灣怡發花園因大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，下午7時圍封強檢。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時前接受檢測。政府目標是在明日（11日）上午約11時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

牛池灣怡發花園於周四（10日）被圍封強檢。（政府新聞網圖片）

【17:05】黃大仙富山邨富仁樓因大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，下午5時圍封強檢。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日（11日）下午約1時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

黃大仙富山邨富仁樓於周四（10日）被圍封強檢。（政府新聞網圖片）

【17：00】觀塘順天邨天樂樓和天暉樓因大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，下午5時圍封強檢。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上10時前接受檢測。政府目標是在明日（11日）下午約12時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

觀塘順天邨天樂樓和天暉樓於周四（10日）被圍封強檢。（政府新聞網圖片）

【15：35】何文田愛民邨德民樓因大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，下午3時半圍封強檢。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日（11日）下午約1時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

何文田愛民邨德民樓於周四（10日）被圍封強檢。（政府新聞網圖片）

【15：00】青衣長亨邨亨翠樓因大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，下午3時圍封強檢。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日（11日）下午約1時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

青衣長亨邨亨翠樓於周四（10日）被圍封強檢。（政府新聞網圖片）

【14：00】屯門友愛邨愛曦樓因大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，下午3時圍封強檢。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上8時前接受檢測。政府目標是在明日（11日）中午約12時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

友愛邨愛曦樓圍封範圍（政府新聞處）

同邨愛勇樓及愛明樓今日解封發現401宗初陽

屯門友愛邨的愛勇樓及愛明樓於昨日被圍封，今日剛完成行動解封，當中共發現401宗初步陽性檢測個案，和52宗檢測結果不確定個案

▼3月9日 友愛邨愛明樓及愛勇樓圍封檢測▼



+ 5

▼3月9日 友愛邨愛明樓及愛勇樓圍封檢測▼



+ 5

根據今日發出的強制檢測公告，任何於2月25日至3月10日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月12日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士仍須接受檢測。

任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。