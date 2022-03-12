封區｜六圍封廈解封共揪992宗初陽　東頭邨安東樓初陽比率達18%

本港新冠疫情持續蔓延，確診數字仍在高位徘徊，6幢公共屋邨大廈昨日（11日）圍封，全部已完成強制檢測解封。其中黃大仙東頭邨安東樓，約455名居民接受檢測，當中發現82宗初步陽性，比率達18%，屬昨日封區的六幢公屋樓宇中最高。

屯門友愛邨愛智樓在上午9時30分解封，共有約1720人接受了檢測，當中共發現295宗初步陽性檢測個案和46宗檢測結果不確定個案，初步陽性比率為17.2%。深水埗幸福邨福月樓，1304個居民檢測樣本，發現215宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，初步陽性比率為16.5%。

至於何文田愛民邨敦民樓中午解封，約1,400人接受檢測，發現223宗初步陽性和68宗檢測結果不確定，初陽比率亦達15.9%。觀塘安達邨俊達樓約1,440人檢測，當中發現134宗初步陽性和20宗檢測結果不確定，初陽比率9.3%。長亨邨亨麗樓1,760名居民接受檢測，發現43宗個案，初陽比率2.4%。



▼3月11日 深水埗幸福邨福月樓圍封檢測▼



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深水埗幸福邨福月樓圍封檢測 215宗初步陽性

政府昨午3時圍封福月樓，並要求受檢人士在昨日晚上10時前採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測。其間1,304名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現215宗初步陽性和一宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約731戶，當中97戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼3月11日 黃大仙東頭邨安東樓圍封檢測▼



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東頭邨安東樓初陽比率達18%

黃大仙東頭邨安東樓約於中午解封，約455名居民接受檢測，當中發現82宗初步陽性，比率達18%，屬昨日封區的六幢公屋樓宇中最高。當局曾派員到訪該大廈240戶，當中18戶在過程中沒人應門。

屯門友愛邨日前圍封強檢情況。（資料圖片/羅君豪攝)

屯門友愛邨愛智樓初陽比率17.2%

友愛邨愛智樓於昨午4時圍封，行動期間共有約1720人接受了檢測，當中共發現295宗初步陽性檢測個案和46宗檢測結果不確定個案，初步陽性比率為17.2%。政府亦在「受限區域」內派員到訪約780戶，當中42戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

何文田愛民邨敦民樓3月11日圍封檢測。（政府新聞處圖片）

愛民邨敦民樓發現223宗初步陽性

至於何文田愛民邨敦民樓中午解封，約1,400人接受檢測，發現223宗初步陽性和68宗檢測結果不確定，初陽比率亦達15.9%。當局曾派員到訪敦民樓約680戶，當中72戶在過程中沒人應門。

安達邨俊達樓揪134宗初陽 16.8%住戶無應門

觀塘安達邨俊達樓亦已解封，該大廈約1,440人檢測，當中發現134宗初步陽性和20宗檢測結果不確定，初陽比率9.3%。當局曾派員到訪大廈約860戶，當中145戶在過程中沒人應門。

青衣長亨邨亨麗樓3月11日圍封檢測。（政府新聞處圖片）

長亨邨亨麗樓43宗初步陽性

青衣長亨邨亨麗樓自昨下午三時起封區，於今日約中午12時解封。亨麗樓有1,760名居民接受檢測，當中發現43宗初步陽性，衞生署衞生防護中心會安排跟進。當局曾派員到訪約820戶，當中48戶在過程中沒人應門。

2月26日起曾逗留大廈兩小時均須強檢

政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於2月26日至3月11日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月13日或之前接受強制檢測，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼3月9日 石籬邨石寧樓圍封強檢▼

