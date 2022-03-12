醫管局採購抽氣扇｜晚上突發稿　澄清中聯辦無參與

醫管局早前用每部1,000至2,000元的價格，採購1,500部抽氣扇，用作改裝負壓病房。醫管局周四（10日）透過文字回應《香港01》指，採購透過中聯辦等部門協調，周六（12日）醫管局總行政經理何婉霞在記者會上亦重覆上述說法。

不過周六晚上9點半，醫管局透過政府新聞處發稿澄清，指「中聯辧從未參與此項採購任務」。



醫管局3月10日回應《香港01》查詢，指採購抽氣扇，透過中聯辦協調。

3月10日晚上書面回應《香港01》：中聯辦等部門協調

醫管局周四（3月10日）回應《香港01》查詢，指採購抽氣扇，透過中聯辦協調。《香港01》周六（12日）早上刊出報道，完整引述醫管局的說法。

醫管局總行政經理何婉霞，3月12日回應採購抽氣扇事件。

3月12日下午記者會：醫管局向中聯辦等多方協調

周六下午疫情記者會，醫管局總行政經理何婉霞稱：「醫管局向中聯辦、內地有關部門、特區政府、立法會議員、物流界等多方面協調下，才順利在短短幾日內完成採購，並且付運到港，分發到各個醫院。」

3月12日晚上9點半，醫管局透過政府新聞處發稿，澄清中聯辦無參與抽氣扇採購。（政府新聞處）

3月12日晚上發稿：中聯辦從未參與

不過周六晚上9點半，醫管局透過政府新聞處向傳媒發稿：「關於公立醫院緊急採購換氣抽氣扇的報道，做出的有關澄清，提及『醫管局是透過中央政府駐港聯絡辦公室、內地有關部門、特區政府、立法會議員及物流業界多重協調下，才能順利在短短幾日內完成採購並付運到港』的說法不準確，中央政府駐港聯絡辧公室從未參與此項採購任務。」

醫管局用每部1,000至2,000元的價格，採購1,500部抽氣扇，用作將普通病房改裝成負壓病房。此款「艾美特」品牌的抽氣扇，同型號在其官方網上商店的零售價為159元人民幣（約197港元），與醫管局採購價相差一大截。