醫管局購抽氣扇改裝病房　價錢貴網購十多倍　稱迅速供貨不能類比

醫管局早前宣布採購1,500部內地製抽氣扇，以改裝普通病房作負壓病房，每部採購價高達1,000至2,000元。同一型號抽氣扇，其廠家官方網店售價為159元人民幣（約197港元）。香港總代理接受《香港01》訪問時表示並無向醫管局供貨，本港雖無同型號出售，但相似型號售價僅為200港元，對「天價」新聞大感不解，惟指接單至供貨需時三個月。

醫管局回應指，無法核實網上購物平台售賣的產品形號、產品質量、供貨量及物流程序等，是否達到醫管局的嚴格要求及保證到港時間，因此不能以網上購物平台提供的有限資訊作比較。



加抽氣扇改裝負壓病房 每部採購價高達2000元

醫管局周三（9日）宣布，經承辦商於內地採購1,500部抽氣扇，改裝旗下醫院近半普通病房，作臨時隔離設施，料本周內完工。其中每間病房可安裝12至14部抽氣扇，加上拖電、拆窗等工程，一間病房的改裝費約需20萬至30萬元，估計加裝抽氣扇後，病房換氣量可提升至每小時6至12次，符合感染控制要求。

不過這則新聞令市民關注，全因採購抽氣扇的價格，被指是「天價」。醫管局高級行政經理（工程）源柏樑在記者會上指，抽氣扇經承辦商於內地採購，每部採購價1,000至2,000元，已包括物流及其他費用，加上網上零售商未必可以大量供貨，難以相提並論。

根據艾美特的京東官方網店，醫管局採購的抽氣扇，每部售價為159元人民幣（約197港元），即醫管局採購價的十分一價錢。（艾美特京東官方網店）

官網售價為197元 淘寶賣家有更低折扣

醫管局採購的抽氣扇，為台資公司「艾美特」在內地生產、型號為「XF3060H」的產品，約12吋，香港並未見有零售商出售，惟根據艾美特的京東官方網店，每部售價為159元人民幣（約197港元），即醫管局採購價的十分一價錢。據網店介紹，該型號抽氣扇屬家用產品，適用於洗手間及廚房。

淘寶網亦有大量賣家出售該型號抽氣扇，與官方售價相若，其中一位賣家對記者表示，如大量訂購，可減價至每部118元人民幣 （約146港元），但售後服務只限中國內地。換言之，未計運費，1,500部抽氣扇只需約22萬至30萬元。

▼淘寶網有賣家指大量訂購抽氣扇可減價 ▼



香港總代理對「天價」大感不解

艾美特的香港銷售總代理負責人，接受《香港01》訪問時表示，並無向醫管局供貨，局方採購的「XF3060H」型號，並無供港。他指其代理的行貨，全部根足機電署的要求，亦符合國際電工委員會（IEC）標準，而非其代理的產品，則不清楚是否符合標準。

至於抽氣扇的價錢，負責人指，家用版本一般每部均為100至200港元，即使大量訂購，及加上物流費用，一部抽氣扇索價上千元是「不可能的事」，因此看到醫管局出高達2,000元買一部抽氣扇的新聞，感到不解。他指若廠家有現貨，可一兩個星期送貨來港。

▼艾美特京東官方網店介紹▼



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醫管局：要幾日內完成 不能與購物網比較

醫管局回應《香港01》查詢時指，是次訂購的設備，透過中聯辦與內地有關部門、特區政府、立法會議員及物流業界協調，由委託合資格承辦商供應至運輸貨物，在短短幾日內完成。醫管局無法核實網上購物平台售賣的產品形號、產品質量、供貨量及物流程序等，是否達到醫管局的嚴格要求及保證到港時間，因此不能以網上購物平台提供的有限資訊作比較。

對於質量安全問題，醫管局稱已指示承辦商按照嚴格標準驗收該批抽氣扇，有關抽氣扇備有相關的安全認證。

局方又指，第五波疫情嚴峻，運輸及物流供應鏈皆出現緊張情況，在疫情嚴峻的時期，必須以最迅速及有效的方法，確保獲得所急需抗疫物資和設備供應，支援公立醫院為病人提供適切治療，應付大量病人所需。

▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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消息人士：全港都在搶同類抽氣扇

不過，醫管局並未提供負責採購的承辦商名稱，亦未提供採購總金額。

醫管局消息人士指，是次合符程序的採購前，已透過正式的程序，在香港市面進行採購及格價，但表示由於「全香港」包括院舍等，都在搶購這類抽氣扇，所以最後才透過多方協助，成功於短時間採購到1,500部。該人士稱，買少量貨，或能以數百元的低價購入，但若要以低價於極短時間赴運大量的貨源，相信較難做到。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉指，以往水路運輸較陸路便宜，需時較長，但現時疫情嚴峻，水路運輸收費比陸路貴七八成。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

一般水路運費估算9000元 疫下延誤時間難以計算

疫情下大量跨境貨車司機，因為染疫、被列為密切接觸者、或內地特別加設的防疫限制，無法到內地運貨，部份貨物需要由原本陸路改為水路運輸，運輸時間亦比以往長得多，更出現貨櫃在海上「塞船」，延誤時間亦難以計算。

有同款抽氣扇賣家對《香港01》記者表示，每部抽氣扇約重3公斤，1,500部約5噸。香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉指，疫情前從廣州經陸路運送5噸貨物來港，收費約為5,000元，以往水路運輸較陸路便宜，需時較長，但現時疫情嚴峻，水路運輸收費比陸路貴七八成，即約為9,000元。但他強調，不評論醫管局的採購和運輸。