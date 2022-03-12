醫管局購抽氣扇高廠家零售價十倍　何婉霞指急要現貨　經各方協調

醫管局用每部1,000至2,000元的價格，採購1,500部抽氣扇，用作將普通病房改裝成負壓病房，事件被質疑「天價」採購。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（12日）在疫情記者會再解畫，表示曾向供應商查詢，表示無存貨，訂貨要等三個半月，因此向中聯辦、內地及香港政府、立法會議員各方協調，才能在短時間內有貨。



香港總代理：曾接獲醫管局查詢

該款抽氣扇品牌「艾美特」的香港銷售總代理負責人接受《香港01》訪問時表示，曾收過醫管局查詢，並提供幾個不同型號參考，表示若無存貨，從落單訂造到供貨，需時要三個月；若內地廠商有現貨，一兩個星期就可運到香港。

該負責人表示，回覆醫管局查詢後，局方並無再落單或提出其他要求；而醫管局採購的型號「XF3060H」，此前一直並無供港。

醫管局總行政經理何婉霞，3月12日回應採購抽氣扇事件。

官網售197元 何婉霞：維修、售後服務未必達標

此款型號的抽氣扇，在「艾美特」網上官方零售價為159元人民幣（約197港元），與醫管局採購價相差一大截。不過何婉霞強調，透過網上平台購買，產品質素、維修、售後服務等，未必能達到醫管局的嚴格要求，希望市民明白。

醫管局受訪透露價格範圍 未回應總採購價

每部1,000至2,000元的售價，是醫管局高級行政經理（工程）源柏樑，於3月8日接受個別傳媒訪問時透露的。他表示一間病房有六七個病格，每病格需兩部抽氣扇，即每間病房可安裝約12至14部，一部抽氣扇約需1,000至2,000元，計算拖電、拆窗等工程，改裝一間病房的成本約需20萬至30萬元。

至於總採購價為多少，《香港01》曾向醫管局查詢，局方並無回應。

根據艾美特的京東官方網店，醫管局採購的抽氣扇，每部售價為159元人民幣（約197港元），即醫管局採購價的十分一價錢。（艾美特京東官方網店）

《香港01》周六刊出關於醫管局採購抽氣扇的報道，已經詳細列出醫管局的回應，與何婉霞的說法並無差別，其他傳媒連日亦報道過醫管局是次採購抽氣扇的新聞，何婉霞在記者會上指有報道以偏概全，但並無指出是哪一則報道，以及哪一個地方以偏概全。

▼艾美特京東官方網店介紹▼



+ 1

醫管局3月10日晚上回應《香港01》查詢時指，是次訂購的設備，透過中聯辦與內地有關部門、特區政府、立法會議員及物流業界協調，由委託合資格承辦商供應至運輸貨物，在短短幾日內完成。醫管局無法核實網上購物平台售賣的產品形號、產品質量、供貨量及物流程序等，是否達到醫管局的嚴格要求及保證到港時間，因此不能以網上購物平台提供的有限資訊作比較。

對於質量安全問題，醫管局稱已指示承辦商按照嚴格標準驗收該批抽氣扇，有關抽氣扇備有相關的安全認證。

局方又指，第五波疫情嚴峻，運輸及物流供應鏈皆出現緊張情況，在疫情嚴峻的時期，必須以最迅速及有效的方法，確保獲得所急需抗疫物資和設備供應，支援公立醫院為病人提供適切治療，應付大量病人所需。