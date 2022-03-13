社署暫僅聘得120名內地照顧員來港　羅致光：人手不足仍會持續

全港約有800間安老院，截至3月10日，90%院舍曾出現感染個案，加上護理業一直難請人，人手緊張情況惡化。行政長官林鄭月娥昨日（12日）在每日抗疫記者會表示，社署在希望能聘用1,000位內地照顧員來港，但「恐怕招聘都出現了問題」。

勞工及福利局局長羅致光在接受新華社訪問時指，截至3月11日，聘請到約120名內地合約照顧員，他們正接受為期3天的培訓，會盡快安排他們投入工作，但羅相信，人手不足問題，仍會持續一段時間。



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7個新暫託中心即將啟用 需聘用1000至2000人

羅致光在訪問中指，目前共有3個專為長者而設的社區隔離設施及暫託中心運作，包括亞洲國際博覽館、觀塘彩榮路體育館和石硤尾公園體育館的暫託中心，截至3月10日，3個設施的使用率分別為62%、67%和85%，而預計短期內還會再有2個暫託中心投入使用，其餘5個暫託中心，只要等到人手經訓練後就會逐步分階段啟用。

不過，他重申現時安老業界的人手非常短缺，需要聘用1000至2000名工作人員照顧在暫託中心的輕症或無症狀的長者，亦需增聘2000至3000人在安老院舍工作。政府早前已提出，向內地直接聘用1千名臨時合約照顧員以增加人手，同時透過增加津貼補助，讓現有員工安心工作，但相信人手不足問題，仍會持續一段時間。

另外，羅致光在網誌中表示，周三(16日)將會在立法會進行動議二讀《2022年僱傭(修訂)條例草案》，清楚訂明僱員因遵守《預防及控制疾病條例》的規定，以致活動範圍受限制而缺勤，可視為病假日，以及解僱無充分醫學理由下拒絕接種疫苗的僱員，並不屬於不合理解僱。

《僱傭條例》修訂3.16首讀及二讀 羅致光：希望「高速」處理

他表示，第五波疫情來勢洶洶，「疫苗通行證」勢在必行，為了澄清法例上僱員因檢疫而缺勤及遵守疫苗通行證規定而引致的僱傭事宜，法律修訂成為一項需要優先處理的工作。在獲得律政司的支持與配合，條例草案在2月25日獲行政會議通過，可以排期3月16日於立法會進行首讀及二讀，他希望有關條例草案能在立法會中獲得「高速」的處理，從法律角度釐清因抗疫措施引致的僱傭事宜。