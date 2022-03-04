啟德郵輪碼頭暫託中心完工　羅致光料救兵本周抵港　上3日雞精班

本港疫情嚴峻，位於啟德郵輪碼頭內的長者暫託中心完工，勞工及福利局局長羅致光今日（4日）視察暫託中心，他指中心可提供1200個床位於輕症及康復長者，希望可以紓緩公立醫院病床壓力，為重症患者提供治療。外界關注政府以3萬元聘內地「救兵」，羅致光解釋，本地及內地護理員薪酬一致，會他們提供3日「雞精班」培訓，內地人員將分批到港，相信首批可以本周內抵達。



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羅致光表示，當局已在彩雲及石硤尾開設長者暫託設施，啟德郵輪碼頭是第三個暫託中心，提供1200個暫託床位，由社會福利署管理，醫管局會轉介輕症、已康復及未能回院舍的長者入住，當局會提供照顧，希望可以紓緩醫管局病床壓力，釋出更多床位治療高風險重症患者。

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羅致光：本地或內地護理員薪酬一致

羅致光又指，未來會再開設七個暫託中心，因此需要更多護理員投入服務，他指當局已向本地招募，並向內地招「救兵」，期望減輕安老院舍壓力，在疫情十萬火急下，以解決燃眉之急。

外界關注政府以3萬元招聘內地護理員，羅致光解釋，不論本地或內地護理員，入職資格一樣，當局會為他們提供3日培訓，強調本地或內地人員的薪酬一樣，部份本地護理員計及津貼更超過3萬元以上，個別院舍護理員高達3.7萬元。

推動長者打針：任何一條生命愈早打愈好

至於內地「救兵」何時到港，羅致光指內地人員將分批到港，再接受培訓，期望首批能於本周內到港，之後再陸續抵達，但暫時未有能透露相關人數。

就有專家認為現時才拰動院舍長者接種疫苗，羅致光承認「當然愈早愈好」，但第五波情十分惡劣，超過1300人死亡，不少是院舍長者，強調「任何一條生命愈早打愈好」。