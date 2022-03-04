消息：首批20名內地護理員周末到港　下周赴兩個暫託中心工作

第五波疫情嚴峻，院舍逐一爆疫，不少院舍人手短缺。政府由本月1日起有時限地放寬「補充勞工計劃」（輸入外勞）規定，社署同時緊急試行由內地直接聘用1,000名臨時合約護理員，為期三個月，平均月薪連津貼約3萬元，「重金」之下有成效，據了解，首批20名內地護理員將會周末來港，之後上一周「雞精班」式培訓，最快下周末可到兩個體育館設立暫託中心工作。

除了內地援兵，也有本地受訓護理員在這個時刻應徵到暫託中心。其中由九龍樂善堂營運的石硤尾公園體育館暫託中心，據悉也招募到30名本地護理員。



▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼



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本月起放寬輸入外勞部份規定 為期三個月

勞工及福利局局長羅致光上月27日宣布，有時限地放寬「補充勞工計劃」（輸入外勞）規定，容許津助院舍申請輸入護理員，省卻進行四星期本地招聘，並因應院舍需要彈性批准輸入護理員的數目，同時暫緩就每宗申請諮詢勞顧會，直至5月31日，院舍可申請輸入外勞填補院舍護理員空缺，並毋須跟從目前每聘請兩名本地員工才可聘一名外勞人手比例；私營院舍亦可申請，職位每月中位工資數約為1.42萬元，比以往招聘外勞護理員1.37萬略高，加上抗疫津貼月入可近3萬元，而合約最長2年，到期後可續約。

▼2月20日 彩榮路體育館暫時用作接收等候入院長者▼



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社署直接向內地聘用1000名臨時護理員

羅致光上月底表示，會繼續增加為宿舍長者而設的檢疫、隔離或暫託中心，但現時最「致命」的是人手不足，大部分營運院舍的非政府機構及私人機構，都面對人手嚴重不足。他指在疫情前院舍護理員的空缺仍達兩成，在這波疫情中，不論是確診及被檢疫或隔離，甚或離職，人手的壓力已在崩潰的邊緣，因此決定由社署緊急地向內地試行直接聘用1,000名臨時合約護理員，為期三個月。

▼3月3日 港大微生物系專家袁國勇到西環新萬福護理院視察▼



上「雞精班」後到石硤尾公園及彩榮路體育館照顧長者

據悉，社署聘用的首批20名內地護理員，將於本周六及下周日（5及6日）到港，之後他們要在港接受一星期的相關培訓，最快下周末起，到石硤尾公園體育館及觀塘彩榮路體育館暫託中心工作。

有機構聘得30名本地照顧員加入暫託中心

另外，也有本地受訓的護理員願意在這個艱難時刻加入戰場，據了解，九龍樂善堂亦成功聘得約30人，到石硤尾公園體育館設立暫託中心工作，照顧待入院長者。