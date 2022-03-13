封區｜七大廈解封揭940人染疫　友愛邨愛義樓陽性比率達15%

本港疫情持續蔓延，確診數字未見下降趨勢，6幢公共屋邨大廈昨日（12日）圍封強檢，全部已完成強制檢測解封。其中屯門友愛邨愛義樓，約1390名居民接受檢測，當中發現215宗初步陽性，比率達15%，屬昨日封區的三幢公屋樓宇中最高。



▼3月12日 觀塘安達邨賢達樓圍封強檢▼



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此外，屯門友愛邨愛義樓在上午11時解封，共有約1390人接受了檢測，當中共發現215宗初步陽性檢測個案，初步陽性比率為15.4%。而何文田愛民邨信民樓，1100個居民檢測樣本，發現138宗初步陽性檢測個案和36宗檢測結果為不確定的個案，初步陽性比率為12.5%。至於黃大仙東頭（二）邨偉東樓在10時半解封，約400人接受檢測，發現34宗初步陽性，初陽比率亦達8.5%。

而昨日圍封的屯門翠寧花園1座，700多人受檢揭41人初步陽性。

觀塘安達邨賢達樓自今日上午約11時30分起解封，約1850名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現188宗初步陽性檢測個案和12宗檢測結果為不確定的個案，陽性比率達10.2%。而黃大仙竹園南邨雅園樓，約730人接受了檢測，當中共發現101宗初步陽性檢測個案，陽性比率達13.8%。在屯門友愛邨愛樂樓，有1480名人士接受檢測，當中發現223宗初步陽性檢測個案和44宗檢測結果為不確定的個案，陽性比率達15.1%。

▼3月11日 黃大仙東頭邨安東樓圍封檢測▼



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任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。