疫情︱回落兩日後反彈重上3萬　累計超70萬　近每10港人1人中招

本港新冠疫情持續蔓延，今(13日)確診數字反彈，新增核酸陽性個案共有32430宗，累計確診個案超過70萬宗(706877宗)，即接近平均每10個港人便有1人中招。



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新增的32430 宗個案，包括13335宗核酸檢測陽性及 19095宗快速陽性檢測報告，第五波疫情本港累計694,246宗確診個案。醫管局和衛生署對3136宗個案進行了基因分析，本地懷疑Omicron有793宗，另有2343宗正待分析或樣本病毒含量不足做基因分析。在網上呈報快測平台，過去24小時，共收到 19095宗呈報獲核實。

過去兩周有四成六安老院舍有感染個案

院舍爆發方面，昨增4間新院舍出現個案或爆發情況當中3間安老院，1 間殘疾院舍合共涉86宗個案，包括涉71名院友及15名員工。累計第五波有745間安老院舍出現個案或爆發，過去兩周有 368 間出現個案，佔全港所有安老院舍46%，26300名院友，佔30% 、員工有6580名，佔所有安老院舍STAFF 22%，而殘疾院舍有266間，過去兩周共143間，佔42.7%，院友有6980名, 佔38%，職員有2500名，佔23.6%。

▼3月12日 觀塘安達邨賢達樓圍封強檢▼



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料未來數日高位徘徊 衞生署歐家榮：不要有錯覺以為疫情受控而鬆懈

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，因市民預防肺炎及遵守社交距離措施做足，疫情現無進一步爆炸性上升，但此情況很脆弱， 疫情仍然嚴峻。歐家榮指，過去數天徘徊在約3萬水平，但新冠病毒傳播和活躍仍非常之高，料未來數天仍會維持。

暫時仍未出現確診數字下跌的明顯轉勢，過去一周一直停滯在高水平， 呼籲市民不要有錯覺以為疫情受控而鬆懈， 否則會反彈上升。歐家榮又指，疫情反彈情況外國都很普遍，疫情可能回穩，但短時間有機會再向上， 市民需要時刻保持警覺。