不治院舍院友佔3993死者一半　業界稱有長者已約打針惟「打唔切」

新冠肺炎疫情嚴峻，當中安老院舍更成為重災區。根據今日（13日）最新數據，連計安老院及殘疾院舍，累計有2,061名院友死亡，佔3,993名死者的51.6%。醫管局的數據顯示，單是過去8日，已有818名死者來自院舍。



截至今晚8時，全港有91%市民已打至少一劑新冠疫苗，打兩劑比率剛達80%（實數80.1%），但60歲或以上市民的比率則分別只有80%及66%，80歲或以上只有54.6%有打針，接種情況放緩。



對於政府目標在周五（18日）前為全港院舍所有合適長者接種首劑疫苗，安老服務協會主席陳志育表示，只有少數家人不願長者接種，但透露有院友早前已預約打針，但打針前卻已染疫，故最終「打唔切」，按照現時機制，要在康復後28日才能打針。



▼3月8日 疫情下的市況▼



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93%安老院舍曾爆疫

衞生防護中心今日公布，累計有745間安老院舍出現個案或爆發，按全港有約800間安老院推算，即有93%的安老院已曾有院友或員工中招。

中心亦指，在過去兩周，有368間安老院曾出現個案，佔全港整體安老院舍46%，涉及約26,300名院友，佔所有院友30%；以及約6,580名職員，佔所有安老院舍職員的22%。

▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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七成死年80歲或以上 91%未打過疫苗或只打一

根據衛生防護中心數據，連計安老院及殘疾院舍，累計有2,061名院友死亡。 而翻查醫管局資料，在過去8日（3月6日至3月13日），已有818名死者來自院舍。

截至昨日的3,780名不治患者中，60至69歲、70至79歲及80歲或以上，分別有316、640及2,651人，合共3,607人，比率為95.4％，80歲或以上的死者佔總數70%。

打疫苗方面，只有10%60歲以上死者已打兩或三劑，16%只打了一針，餘下74%沒有接種疫苗。80歲或以上的死者中，僅9%已打兩或三劑，15%及76%分別只打了一針或無打過疫苗。

最新疫苗接種資顯示，203萬名60歲以上長者中，總計80%已打了疫苗，但第二及第三針比率降至66%及31%，打首劑人數有放緩跡象。

在40.1萬名80歲或以上的長者中，至今晚只有54.6%已打疫苗，已打第二針的比率只有34.8%，即三分二仍沒有保護力。

有院友不知何時已死在床上

安老服務協會主席陳志育表示，安老院舍疫情嚴峻，在今波疫情，有部份染疫長者未送院已離世，最終屍體要由黑箱車直接接走，故未知有關個案會否計入政府公佈的院舍死亡數字。

陳志育又指，在最嚴峻時，試過有院舍職員發現有長者死亡時，已不知離世了多久，亦有院舍曾致電999求助，但約兩小時都無人接聽，「你想唔想像到香港打999係無人聽電話？」

香港安老服務協會主席陳志育表示，只有少數院友的家人不願長者接種，料佔10%。（資料圖片／梁鵬威攝）

一成長者因家人反對未能打疫苗

政府早前表示，目標在周五（18日）前為全港過千間院舍所有合適長者接種首劑疫苗。陳志育說，至今只剩下百多間安老院未完成，而大部份長者已完成評估，故有信心可如期「完成任務」。

陳又指，按他了解，堅持不讓長者接種的家人只有少數，料約涉10%，故大部份長者均會打針。他亦指，雖然有部份院友已預約打針，但打針前卻已染疫，故最終「打唔切」。而根據現行機制，康復而未接種任何疫苗的院友，要在康復後28天才能接種，即他們或未能受惠今次的接種計劃。由於有不少安老院舍中招，故他估計要待至該批長者康復後，才能大幅推高接種率。