啟德1號順天邨等13個屋苑污水呈陽性　九萬居民將獲發快測包

政府今午（13日）公布九龍城區、東區、北區、觀塘區及沙田區多個範圍，檢測到污水呈陽性，病毒量相對較高，懷疑有隱性患者存在。涉事地區包括啟德區內啟德1號、龍譽、嘉匯、天寰、Oasis Kai Tak及煥然壹居共六個屋苑，以及觀塘順天邨和耀東邨等七個公營房屋屋苑，總數共13個。當區的民政事務處將會由明日（14日）起，陸續向約九萬名居民、清潔員工和物業管理員工，派發快速測試套裝，供自行檢測。



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涉及污水呈陽性需自行檢測的地區及屋苑名單：

．九龍城區 — 啟德1號、龍譽、嘉匯、天寰、Oasis Kai Tak及煥然壹居

．東區 — 耀東邨及東盛苑

．北區 — 旭埔苑、雍盛苑及昌盛苑

．觀塘區 — 順天邨

．沙田區 — 耀安邨

順天邨天樂樓和天暉樓於3月10日圍封強檢。（資料圖片/ 廖雁雄攝）

政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，並在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，亦要妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身份證明文件及電話號碼，衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼3月13日 屯門翠寧花園第３座圍封檢測▼

