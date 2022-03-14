傳堂食每枱收緊至1人　林鄭：抗疫多手段　現無意再收緊社交措施

本港第5波疫情失控爆發，特首林鄭月娥今早（14日）在疫情記者會被問到，有報道指堂食將每枱收緊至1人，會否考慮再收緊社交距離措施。林鄭回應指，抗疫有多手段，需汲取教訓，重點是要減死亡及重症，又強調再收緊社交距離需小心慎重，目前無意再「加辣」。她又提到雖然有私人醫院願接手長者暫託中心提供服務，但照顧員仍短缺，正努力在本港及內地招聘。



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林鄭月娥表示，早前港大研究評估提出4項措施減少死亡個案，最有效為應用口服藥，其餘3項包括增加床位、推動疫苗接種及再收緊社交措施，其中增床位及接種已進行中，但再次收緊社交措施需要小心考慮，因相信市民會有意見。她稱港大團隊提及上述4項措施能做到3個已十分理想，故考慮到市民心理狀況、精神健康，會慎重處理社交距離措施事宜，上星期亦已按市民訴求重開理髮店。

林鄭：無考慮再「加辣」社交距離措施

她重申，目前並無考慮再「加辣」社交措施，「因為而家行緊社交距離措施已經係兩年幾以來最嚴格，我都要考慮社會同市民接受程度，唔會貿質貿然再推出社交距離措施」。她再三強調即使目前疫情有平穩及稍稍下降跡象，但目前不是放鬆的時候，呼籲即使市民有抗疫疲勞亦應忍耐及減少外出。

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林鄭又提到，長者暫托中心功能在分流、分層抗疫上擔當重要角色，輕症長者可離開醫院安置在暫託中心，讓醫護人員觀察一段時間，防止輕症變為重症，目前彩雲道及石硤尾體育局已啟用，使用率較佳，未來將不斷擴大，包括啓德郵輪碼頭1200張床及另外7個體育館。

照顧員人手短缺致部份設施未能啟用

她稱目前有兩間私營醫院願承接暫託中心營運，即調派醫護團隊進駐，惟最難解決仍是照顧員人手問題，因醫護可觀察病人身體狀況並提供治療，但部份長者或需個人照顧或餵飯等。她指當局已在本港及內地努力招聘照顧員，但目前人手未足以同時間啟動設施，現時已建好設施、甚至已裝好病床，但要有足夠照顧員才可啟用。

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食物及衞生局局長陳肇始補充，兩間私院已表示有意承接暫託中心營運，期望該兩間中心可於本周啟用，其他私院亦表示正了解狀況，並稱暫托中心未來會提供有中醫服務。

被問及內地在醫院增設機械人協助抗疫工作，本港是否會參考做法節省人力時，林鄭稱會因地而異去應用科技，並指過去4、5年港府加大增撥資源予科創企業，抗疫中的科技應用亦十分廣泛，更已有相關產品清單，現時已向各部門及機構傳閱，方便其選用。