疫情︱首批輝瑞口服藥到港　高危群組適用　可減９成死亡風險

本港新冠疫情持續蔓延，昨日(13日)確診數字反彈，累計確診個案超過70萬宗(706877宗)，接近平均每10個港人便有1人中招。行政長官林鄭月娥在今(14日)在記者會上表示，醫管局已購入兩類新冠口服藥物，首批輝瑞帕克斯(Paxlovid)新冠口服藥已抵港，會先用於治療風險較高的病人，如年紀較大、無打針長者，及長期病患等，未來將會在指定診所應用。其中輝瑞亦可用於患糖尿、免疫力失調等高危群組，藥廠指測試證明，可減入院及死亡風險9成，政府專家又指，若能及早用藥，效果良好。



已購入相當足夠份量的新冠藥物

林鄭月娥稱，港府在過去數天協助醫管局購入相當足夠份量的新冠藥物，包括默沙東藥廠的莫納皮拉韋(Molnupiravir)，及輝瑞藥廠的帕克斯(Paxlovid)。全數將會在香港應用，而輝瑞帕克斯今日首批來港，其他批次將會在未來兩至三月抵港。

許樹昌指口服藥要在早發病時使用

許樹昌醫生指出，兩隻口服藥均可牽制病毒繁殖，主要用於輕症及沒有呼吸衰竭患者，在早發病5天內使用，最好在核酸或快測一經確診盡早開，效果更好，院舍、老人外展隊可盡快處方。入院病人都可使用，愈早用藥愈好。

患糖尿及免疫力失調人士適用

許說這藥適合年紀小至12歲亦都適用，70歲以上，患有糖尿、肥胖（bmi 30以上）人士、免疫力失調、癌症患者等，或要食牽制免疫力藥物，需洗腎或肺部長期病患、心臟衰歇的病人等亦適用。另一類一則是未打針或未打齊兩針復必泰針，或3針科興的人士，都屬高危群組。測試證明可減入院及死亡風險9成。

懷孕或餵奶人士可使用輝瑞

許又稱，輝瑞是蛋白梅抑制劑，即使是懷孕或餵奶亦適用，不會有嚴重問題，常見副作用包括：肚瀉、血壓高、肌肉痛等，腎功能差及肝衰竭人士都不適合使用。

許樹昌醫生指輝瑞口服藥可用於長者及長期病患人士。（資料圖片）

默沙東口服藥不適用於懷孕及18歲以下人士

另外，許樹昌指默沙東口服藥是核甘酸類化合物，可牽制病毒繁植，會影響嬰兒生長，不適合懷孕人士及餵奶人士，或會影響軟骨，懷孕及18歲以下人士不適用，常見副作用：肚瀉、頭痛、皮膚有疹或作嘔作悶等，但腎衰竭人士可安全使用。故主要禁忌懷孕、餵奶及18歲以下，根據藥廠大型研究，認為這藥可減入院風險達3成。

另一名專家孔繁毅醫生則指，新冠口服藥最好在確診５天內使用。（資料圖片／羅君豪攝）

最好確診5天內用藥

另一名專家孔繁毅醫生則指，根據臨床經驗，輕症人士血氧94%以上可用藥，愈早使用效果愈有好，在高急群組中易出現病情惡化，如肺炎等情況，要確診5天內用藥。他又指，第5波睇絕大部分重症是長者，很多亦無打針或未打完針，免疫系統受損，有腫樓等，另一群組是70歲以下，其中一條件未打完針，是，及有長時期病患，如做過移植，有腫瘤化療、糖尿、心臟或肝腎病患。

輝瑞可用範圍廣惟藥物互動作用亦大

孔又指，輝瑞藥物效用較強，好處是12歲以上，或體重40kg以上人士可用，孕婦及哺乳媽也可用，口服即可用。

不好處是較多藥物產生的互動作用，即drug drop interaction， 因蛋白梅抑制劑影響肝酵素，好多藥透過肝酵素化解藥物毒性，故多相互作用，如心臟科、抗生素藥物、薄血藥、膽固醇藥，上述藥要停5日，若不停藥得就用不到，又由於會影響肝酵素，故病人有肝衰或肝硬化亦不適用

孕婦及腎衰歇人士使用默沙東要小心

孔又稱，默沙東適用於18歲以上人士，但孕婦及哺乳媽媽不可用，腎衰歇人士亦要小心便用。由於藥物是膠囊形式的口服藥，好處是可在胃喉導管可解開膠囊，長者用胃喉餵飼用到，較少藥物相互作用及影響肝酵素，所以病人無肝問題或有服用其他藥的影響相對少

輝瑞已用於初確患者效用好好

孔又指，現時已開始使用輝瑞口服藥，見到長者，尤其早期診斷的病人效用好好，可防止惡化及變重症狀和肺炎，關鍵要早用藥，即使高危人士，早用藥可減惡化及死亡。

醫管局未來會在指定診所、私家診所及私院所收的新冠病人提供口服藥。

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會先用於長者及無打針長者等高風險病人

醫管局行政總裁高拔陞稱，在治療方面將會使用默沙東藥和輝瑞藥於病人身上，包括住院病人、老人院舍和開展指定診所，都會處方這兩藥。治療的病人均是風險較高病人，如年紀較大、無打針長者等，政府將會建議他們預約到指定診所接受治療。高又說，政府指定診所明日開始將會由17間增至23間，3000個籌增至4300個，高風險群組也會預留超過一半名額優先到指定診所治療。

政府專家顧問許樹昌稱醫管局在院舍及門診已開始1600個療程，至於死亡率什麼時候下跌，許相信將藥物廣泛使用在高危群組後，絕對有幫助，但除了服用口服藥都要加快增加接種率，兩者是相輔相成。

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