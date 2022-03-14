抗疫｜首批75名內地醫療人員今抵港　續有大批援兵來港增治療能力

第五波疫情確診人數持續在高位徘徊，本港醫療不勝負荷，行政長官林鄭月娥今日（14日）宣布，中央已派出內地醫療團隊到港協助，首批75名人員將在今日稍後時間抵港，另外300名人員則會在本周稍後時間來港，而日後將繼續有大批醫護陸續來港，以協助醫管局治療新冠病人。



林鄭月娥表示，中央應港府提出的請求，並由衛健委牽頭，安排內地醫護人員到港，以支援香港的治療工作。她又指，行會在2月通過的緊急法，故內地團隊不受香港法定規限，而政務司早前亦批准內地醫護免受法規，包括醫生註冊條例。

未有確實總來港人數 林鄭：隔離設施需動員數千名醫護

她續指，上周已有約16名廣東醫療團隊人員，抵港參觀亞博社區治療設施及北大嶼香港感染中心。中央亦正式分批安排內地醫護到港，首批75名人員將在今日稍後時間抵港，另外300名人員則會在本周稍後時間來港，而日後將繼續有大批醫護陸續來港。另外，她預計隔離設施需動員幾千名醫護人員。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



醫管局行政總裁高拔陞指出，現時有需要繼續提升病人的照顧能力，內地團隊與專家經過多次協商後，暫時認為最好以協同模式協助亞博提供服務、提升人手、提升照顧病人數目及能力。他又指，兩地醫療團隊照顧病人的模式，無論在臨床觀察、治療、藥物使用都極爲相似。

伊利沙伯醫院轉定點醫院調配工作完成

另外，伊利沙伯醫院上周三轉為定點醫院，高拔陞指，相關工作在上周六基本完成。區内召喚救護服務的非染疫病人會安排送往廣華醫院。伊利沙伯醫院急症室過去兩日的病人，維持在每日360人至370人左右，與以往相若，相信已恢復正常，並有能力調配病房。

公院半數病床已轉作收新冠患者 急症室求診人次回落至800 高拔陞：仍然不理想

他又指，公立醫院目前已有1.1萬張新冠患者的病床，佔整體病床的一半，有約1萬名患者正留院接受治療。病床轉型已初見成效，未來將繼續此工作，以紓緩急症室擠迫情況。他表示，昨日到急症室求診的病人，由高峰時的1800人，降至昨日的800人，但情況仍然不理想，要繼續改善。

▼河套地區興建隔離設施及臨時醫院▼



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兩地診斷方式差異不大 增中文輸入法助輸入病歷

至於兩地病歷紀錄的中英文差異問題，高拔陞稱，臨床系統已為內地團隊增加中文輸入方法。他強調，兩地始終屬於不同醫療機構，故運作上亦需時協調，相信容易處理此情況。待內地醫療團隊來港，會繼續進行對接工作。

醫管局行政總裁高拔陞強調，兩地始終屬於不同醫療機構，故運作上亦需時協調，相信容易處理此情況。待內地醫療團隊來港，會繼續進行對接工作。（資料圖片／張浩維攝）

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