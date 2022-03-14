確診大廈｜2,664幢大廈上榜　包括君頤峰等豪宅　明德醫院新上榜

本港昨日（13日）確診數字回升至逾3萬宗，衞生防護中心公布昨日確診大廈名單，過去14日全港共有2,664幢大廈出現確診者，較前日有所增加，其中觀塘區仍然為重災區，有249幢大廈上榜，其次為九龍城區及深水埗區，分別有206幢及192幢大廈上榜。新上榜名單中，包括位於山頂的明德國際醫院Lincolne House、東堤灣畔6座等。



名單中亦不乏豪宅及中產屋苑，包括何文田君頤峰、大埔白石角雲滙11座、佐敦The Austin 1座及大角咀維港灣3及7座等。



君頤峰。（資料圖片/林振華攝）

昨日全港18區共2,664幢過去14日出現確診者，當中觀塘區仍然位列榜首，有249幢大廈上榜，包括和樂邨、啓晴邨、啟業邨、秀茂坪邨、寶達邨及安達邨等多個屋邨樓宇。另外麗港城16座則為昨日新增上榜，顯示該大廈有新增確診者。九龍城區及深水埗區則分別有206幢及192幢大廈上榜。

多幢豪宅亦名列榜單之上，包括何文田君頤峰、佐敦The Austin 1座、大角咀維港灣3及7座，太古城及鰂魚涌康怡花園亦各有5座大廈上榜。中產屋苑方面，亦見有東涌東堤灣畔6座、及合共6幢荃灣愉景新城樓宇上榜。

▼3月13日確診大廈全名單▼



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今日新增名單中，位於山頂的私營醫院明德國際醫院Lincolne House亦上榜，該建築物為明德醫院其中一幢建築物，原為明德醫院舊華裔護士宿舍，並與醫院多個建築物一同評為歷史建築。根據古諮會網頁顯示，原明德醫院舊華裔護士宿舍於2010年1月被確定為3級歷史建築。

明德國際醫院。（資料圖片）

另外，有12幢紀律部隊宿舍上榜，包括荔景紀律部隊宿舍2座、觀塘紀律部隊宿舍2座、順利紀律部隊宿舍1至7座、豐盛街紀律部隊宿舍1及3座，以及黃大仙紀律部隊宿舍1座。