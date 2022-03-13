確診大廈｜2638大廈上榜　包括何文田One Homantin及雅利德樺臺

本港新冠肺炎疫情嚴峻，多區出現大量染疫個案。衞生防護中心公布昨日（12日）確診大廈名單，過去14日共有2,638幢大廈出現確診者，較前日（11日）減少約134幢，觀塘區屬「重災區」，上榜大廈總數253幢；其次為九龍城區及屯門區，分別有198及192幢大廈上榜，包括何文田One Homantin及雅利德樺臺。



雖然近日確診數字稍見回落，但昨日新增出現確診者的大廈仍有238幢，當中不乏豪宅及中產屋苑，包括何文田雅利德樺臺、屯門掃管笏NAPA、東涌藍天海岸影岸紅A座、堅尼地城加惠臺2座，東涌天主教學校亦榜上有名。另外，本港亦有多幢紀律部隊宿舍出現確診個案，其中順利紀律部隊宿舍，更由前日僅得4座上榜，擴大至第1至7座均有居民染疫。



觀塘仍是重災區

近日確診數字俳佪約3萬餘宗水平，昨日確診大廈亦有向下趨勢，共涉2,638幢大廈，較前日2,772幢減少約134幢。重災區之首的觀塘共錄得253幢，較前日減少20幢，該區新上榜大廈涉及多幢公屋包括彩盈邨盈康樓 、安達邨善達樓、平田邨平旺樓等。

九龍城區有198幢大廈上榜

九龍城區則為確診大廈數目第二多的地區，有198幢上榜，新上榜屋苑包括九龍城One Homantin 2座、何文田雅利德樺臺及紅磡海濱南岸。至於屯門區則緊隨其後，共有191幢大廈上榜，包括屯門市廣場2期1座及2座，以及屯門掃管笏NAPA等，其中NAPA屋苑內設有377伙分層戶及33幢獨立花園洋房。

深水埗區前日於重災區排名第三，及至昨日確診名單所見，則已跌出「三大」，由前日200幢，回落僅得173幢。

▼3月13日 屯門翠寧花園第３座圍封檢測▼



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▼3月13日 屯門友愛邨愛信樓及愛禮樓圍封檢測▼



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▼3月11日過去14天確診大廈全名單▼



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7座順利紀律部隊宿舍染疫

多個中產屋苑繼續在名單之上，包括太古城共有5幢，北角城市花園則有3座、東涌映灣園合計6座，美孚新邨則有4座有居民染疫。

另有12幢紀律部隊宿舍亦在名單之中，包括荔景紀律部隊宿舍2座、觀塘紀律部隊宿舍2座、黃大仙紀律部隊宿舍1座，以及牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1和3座；而順利紀律部隊宿舍，則由前日僅得4座上榜，擴大至第1至7座均有居民染疫。

▼3月8日香港市況▼

