內地首批醫療團隊今抵港　醫管局：以協同模式合作　不分正副

本港第五波疫情仍未遏止，中央應港府請求派出內地醫療團隊到港支援，首批75名人員將於今日抵港，稍後會再有300多人到亞博館工作。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在衞生防護中心疫情記者會中表示，將以「協同模式」與內地團隊合作，互相商討最佳治療方法幫助病人，並稱：「我哋冇話邊個正、邊個副。」



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劉家獻表示，因香港確診數字飆升，醫療設施需求大增，本港在軟硬件上都相當飽和，甚至超出負荷，現時得內地援建不同設施，惟設施需要人力資源，故十分歡迎內地醫護團隊抵港，料可提升設施接收及治療能力。他稱希望兩地團隊合作可產生協同效應，互相發揮專長以達至更好效果。

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他解釋，兩地團隊將用「協同模式」一同工作，兩者會分享經驗及專業知識，並一同處理病人及交流意見，例如如何用藥才是最好，並會根據病情、年紀、病史，在大家同意下令治療做得更好，並稱無論臨床處理、管治及系統方面，與醫管局標準均是一致。

被多次問及內地醫護抵港工作期間，發生醫療事故時的處理方法，劉家獻僅稱內地團隊均是專家，他們在內地有豐富治療新冠病人經驗，有專業知識開藥診治，強調雙方「無話邊個正、邊個副」，只希望達到最佳治療效果。