亞博長者22日未沖涼　林鄭：護理人手不足　恐怕內地招聘都有問題

亞博隔離設施出現多個床位被空置問題，特首林鄭月娥今早（12日）在記者會上表示，是因為人手不足，特別是護理人員，已向中央提出安排內地醫療團隊協助。另外，雖然現時社署已放寬輸入勞工條件，並在內地進行招聘，希望能聘請1000名內地照顧員，但亦恐怕會難請人，仍希望能盡量用好設施硬件。



亞博隔離設施出現床位空置情況，林鄭月娥表示其實帶出人手不足問題，特別是護理人員。目前的亞博有兩類設施，包括醫管局社區治療設計及社署用作檢疫，如安老院出現個案，院內為密切接觸者的長者會到亞博，社署已同私人承辦商提高護理人手，使用率相對較高。

她指，為減醫管局壓力，亦有興建新設施，例如使用室內運動場作為長者暫托中心，供情況穩定可以出院，但未能返回院舍的長者使用。室內體育館改裝而成的中心，有2個已經開啓分別位於彩榮路體育館和石峽尾（公園）體育館，另位於啟德遊輪碼頭的隔離及暫託中心亦有1200張床，未來還有7個室內體育館開啓。

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對於有長者在亞博隔離已22日，卻沒有洗澡及離開過病床，亦有家人與在隔離設施的長者失聯，林鄭月娥表示因長者服務需求較大，已就人手不足問題向中央提出安排內地醫療團隊來港協助，以免亞博及北大臨時醫院因人手不足而未能發揮功能，中央原則上會支援，但因兩地制度不同要商討實行的方案。

林鄭月娥稱，由於安老照顧員人手長期缺20%，加上不少工作人員都染疫，現時情況更嚴峻，會進行本地招聘及培訓，同時會輸入勞工，社署已放寬輸入勞工條件並在內地進行招聘，希望能招聘1000人，惟目前恐怕內地招聘都會出現問題，仍希望盡量用好已有或即將完成的設施硬件。她指，人手不足是現實，盼大家能理解，對於有長者入住未能聯絡家人，會要求管理人員做得更好。