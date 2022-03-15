封區｜七大廈解封揪1261宗初陽　富昌邨富良樓初步陽性比率達27%

多幢大廈周一（14日）因污水呈陽性而圍封強檢，涉事大廈今日（15日）陸續解封，其中屯門蝴蝶邨蝶舞樓共有1,260名居民接受檢測，當中發現281宗初步陽性個案及37宗檢測結果不確定個案，檢測初步陽性比率高達22.3%；深水埗蘇屋邨劍蘭樓共有597名居民接受檢測，當中發現50宗初步陽性個案，佔受檢居民約8.4%；深水埗富昌邨富良樓共有177名居民檢測，發現48宗初步陽性個案及一宗檢測結果不確定個案，陽性比率高達27.1%，為昨日圍封強檢大廈中，初陽比率之最。



另外，觀塘順天邨天池樓共有約1,470名居民接受檢測，當中發現241宗初步陽性個案及15宗檢測結果不確定個案，陽性比率為16.4%。同邨的天琴樓有約1,500名居民檢測，並發現220宗初步陽性個案，陽性比率為14.7%。



順利邨利富樓有1,120名居民檢測，揭168宗初步陽性檢測個案和64宗檢測結果不確定個案，陽性比率高達15%。黃大仙竹園南邨榮園樓約1,560名居民受檢，當中發現253宗初步陽性檢測個案，染疫比率為16.2%。



蝴蝶邨蝶舞樓281人染疫 陽性比率高達22.3%

屯門蝴蝶邨蝶舞樓自昨日下午5時圍封，至今日上午約10時完成強制檢測行動。其間約1260名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現281宗初步陽性個案及37宗檢測結果不確定個案，即約22.3%居民染疫。此外，政府亦派員到訪約920戶，當中115戶在過程中沒人應門。

屯門蝴蝶邨蝶舞樓昨日下午被圍封強檢。（政府新聞處圖片）

蘇屋邨劍蘭樓約8.4%受檢居民中招

另外，深水埗蘇屋邨劍蘭樓昨日下午3時起被圍封，至今日上午約10時完成強制檢測行動。其間約597名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現50宗初步陽性個案，即約8.4%受檢居民中招。此外，政府亦派員到訪約299戶，當中42戶在過程中沒人應門。

▼3月14日 深水埗富昌邨富良樓排圍封檢測▼



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富昌邨富良樓177人受檢 揪48人染疫

深水埗富昌邨富良樓自昨日下午4時起被圍封，至今日上午約11時完成行動。其間約177名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現48宗初步陽性個案及一宗檢測結果為不確定的個案，即約27.1%受檢居民染疫。此外，政府亦派員到訪約140戶，當中18戶在過程中沒人應門。

順天邨天池樓、天琴樓共發現461宗初陽

另外，觀塘順天邨天池樓及天琴樓自昨日下午5時起被圍封，至今日上午約11時15分完成行動。

天池樓約1,470名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現241宗初步陽性個案及15宗檢測結果為不確定的個案，即約16.4%受檢居民染疫。此外，政府亦派員到訪約660戶，當中45戶在過程中沒人應門。

至於天琴樓約1,500名居民檢測，並發現220宗初步陽性個案，陽性比率為14.7%。政府亦在「受限區域」內派員到訪676戶，當中52戶在過程中沒人應門。

順利邨利富樓揭168宗初陽 陽性比率高達15%

觀塘順利邨利富樓今日上午約11時解封。當中約1,120人接受檢測，發現168宗初步陽性和64宗檢測結果不確定，初步陽性比率達15%。此外，政府亦派員到訪利富樓約660戶，當中47戶在過程中沒人應門。

竹園南邨榮園樓253名居民初步陽性

此外，黃大仙竹園南邨榮園樓今早10時半解封。約1,560名居民受檢，發現253宗初步陽性，受檢居民染疫比率為16.2%。此外，政府亦派員榮園樓約710戶，當中65戶在過程中沒人應門。

黃大仙竹園南邨榮園樓約1,560名居民受檢，當中發現253宗初步陽性檢測個案，染疫比率為16.2%。（資料圖片／賴南秋攝）

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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