疫情｜朱鎔基20年前訪港一席話再熱傳　香港抗疫最迫切是什麼？

第五波疫情肆虐，香港正處於回歸以來最嚴峻局面，特區政府抗疫進退失據，經濟民生重創，社會民怨沸騰，作為抗疫第一責任人的特區政府，自然是責無旁貸。近日一些建制群組翻傳20年前、時任國務總理朱鎔基訪港時，在一次演說談及「一國兩制」，對今日香港管治或多或少都有啟示。



朱鎔基2002年11月訪港，在禮賓府接受港府宴請並發表講話，當時香港剛從亞洲金融風暴恢復過來，朱鎔基首先談及香港經濟問題，指當年香港面臨的挑戰是歷史原因構成，是多年來「繁榮累積了泡沫」，但他十分肯定香港有獨特優勢，認為「香港的事可以靠香港自己解決」，因為香港有「比較完善的法律制度、比較高效率的公務員，還有優秀企管人才，與世界有廣泛聯繫」。



當年最經典的一段話，莫過於朱鎔基表示對香港未來寄予厚望：

香港的前途是光明的，我們總是以有香港而自豪，我就不相信香港搞不好。如果香港搞不好，不單你們有責任，我們也有責任，香港回歸祖國，在我們的手裡搞壞了，那我們豈不成了民族罪人？不會的。 朱鎔基2002年訪港時講話

朱鎔基全程講話不看稿，最後更以普通話唸出一段《獅子山下》的歌詞，希望大家「抛棄區分求共對」，並說「我愛香港」。



近日有網上群組再熱傳朱鎔基的講話，有人形容朱總展示出領導人的擔當、魄力，相信香港人可解決問題，也有人認為當前香港，最需要是團結、信任和信心，才有機會「攜手踏平崎嶇」，戰勝疫情。

至於「民族罪人」一句，自然有不同解讀，香港現時面臨之困局，究竟誰的責任最大呢？當年是港府中央政策組首席顧問的劉兆佳說，對抗疫情的主體責任完全在香港，首要責任是把好關，阻止疫情成為全國性問題。他指今次疫情失控，有人質疑「港人治港」、高度自治是否行得通，形容特區政府抗疫表現差，「中央都無面」，但歸根究底特區政府才是負起主體責任的人，事實上，中央亦在抗疫過程中大力支持香港，出台各種措施。他認為，目前最迫切是港府提升治理水平。

有資深政界中人說，今日香港情況比2002年、2003年更差，港人出現嚴重信心危機，對於特區政府的領導表現，除了罵聲四起，更多是無言以對，但作為政府領導，在關鍵時刻更需要展示出應有的擔當與膽識。