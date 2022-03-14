疫情︱邱騰華：加速派發內地援港物資　把中央心意送給市民

商務及經濟發展局局長邱騰華接受新華社專訪時表示，非常感謝中央向香港提供物資，中央無償捐贈給香港市民的抗疫中成藥，以及港府從內地採購的快速測試包已陸續到港及正在分發，會繼續提高分發速度。他指，會確保醫療物資供應到位，把中央給香港的物資和心意送給市民。



理解市民對生活物資擔憂 強調供應如常

邱騰華指，其工作專班是負責保障醫療物資供應，目的只有一個，就是確保醫療物資供應到位，把中央給香港的物資和心意送給市民。「我們非常感謝中央。因為抗疫高峰期，香港很多物資需求量大、時間緊迫，中央不同部門，或者可以説是全國不同地方都在加班，幫助香港採購。」

他提到，在這個過程中，有很多問題需要處理，政府會把香港的需求整理好，交給對接單位採購。物資到港後，要增加倉儲能力、運輸能力等，同時要統籌供應、滿足不同單位需求，以及送到有需要的市民和前線醫務人員手中。他形容：「以前常説『三軍未動，糧草先行』，但在疫情裏，有時候我們沒有條件把所有『糧草』提前安排好，這就需要我們邊『打仗』邊安排。」

被問到中央援港物資發放，邱騰華表示中央無償捐贈給香港市民的45萬份抗疫中成藥，其中37.4萬份已經到港，有三分之二已經提供給醫管局的18個中醫診所，另外三分之一交給民政事務局分發給長者和清潔工等高危人士。政府亦正給快速測試中確診的市民發放藥包，裡面有中成藥等。

至於快速測試包，他指目前已經有超過5,000萬份到港，其中有1,200萬份已分發到外面，而且政府分發的速度還在提高。「特區政府分發給確診病人的藥包裏除了中藥，還有快速測試包，以便他們持續掌握病情。兩個月之前，香港市場每份快速測試包的價格最貴達到150港元，現在有的品種已經降到每份15港元。」邱騰華又指，政府現時每天通報物資數量，每個專班每天發新聞公報，數據非常詳細。

邱騰華表示，理解市民對生活物資供應的擔憂，特區政府會瞄準解決供應問題，目前個別超市可能仍有供應不足的情況，但鮮活物資已經供應如常，部分超市的生活所需品倉儲甚至比過去更多，政府也正在跟一些供應商對接，根據需要調整和穩住供應鏈。