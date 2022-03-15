龕位價懸殊　龍山寺最貴雙人位索520萬　有龕場提早遷骨灰不退款

土地短缺問題嚴重，連安放先人的骨灰龕位亦供不應求，私營龕位售價動輒數十萬元、甚至數百萬元。消委會調查7間持牌私營龕場服務與收費，發現各龕場的安放權費用懸殊，當中龍山寺不同檔次單人龕位的費用相差近12倍，最昂貴的雙人位索價近520萬元，較思親公園的20萬元高25倍。另外，部分龕還會收取管理費、上位儀式或供奉清潔費等費用，善緣需一筆過繳付3.3萬元，是眾龕中最高。

消委會提醒，大部分龕位安放權僅有效至2047年，只有思親公園可到2056年，此後若政府同意續批土地契約，供奉人需承擔或攤分補地價費用，並須繳付續期費用、管理費、行政費或維修費等，只有不對外開放的志蓮淨苑普同塔不收取相關費用。



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消委會以神秘顧客身份向7間持牌骨灰龕場收集資料，包括思親公園、善緣、沙田寶福山（不包括妙景堂）、東華義莊、龍山寺、羅漢寺普同塔和志蓮淨苑普同塔，7間龕場提供的龕位總數由2,713至91,372個，當中有5間表示仍有出售或租賃龕位。

消委會發現，現時有提供龕位的5間龕場中，其中「東華義莊」的龕位分為單人位和三人位兩種，均以定期繳付租金形式出租龕位安放權，租金劃一為每年5,000元；其餘4間則以一筆過付款方式出租/ 出售龕位安放權，其中羅漢寺普同塔只提供單人位，思親公園則只提供雙人位，4間龕場的龕位安放權費用普遍由約20萬元至60萬元。

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龍山寺龕位收費差異主要視乎景觀及風水因素

惟部分檔次較高的龕位安放權費用逾百萬元，當中龍山寺的單人位和雙人位最高收費分別約248.6萬和519.6萬元，收費差異主要視乎龕位所在區域、樓層或位置等而有不同，例如景觀較開揚、風水等環境較佳的龕位費用相對較高，處於最高、最低或兩旁的龕位費用則相對較低。

調查又發現，除安放權費用外，部分龕還會收取管理費、上位儀式或供奉清潔費等費用，例如善緣的龕位安放權費用雖然已包括2個灰盅、2塊碑面和供奉清潔，但每個雙人位仍須一筆過支付管理費33,330元；龍山寺則要一筆過收取結合了首塊碑面、灰盅、上位儀式和供奉清潔的費用，每位受供奉者收費介乎16,500至27,000萬元；思親公園的上位儀式若由龕場安排，則要支付每位先人554元服務費，羅漢寺普同塔沒有提供個別項目的收費資料，僅表示龕位連管理費、行政費和碑面費用約為30萬至60萬元。

另外，善緣和羅漢寺普同塔兩間龕場，表示購買或租用合約須經由律師辦理，顧客須繳付分別300元和6,000元律師費，收費相差19倍，沙田寶福山的網上資料則表示，選購龕位時須先簽署意向書，並於限定時間內前往指定律師行繳付安放權和律師費及辦理正式合約，惟無訂明相關費用金額。

4間龕場不容許簽約後更換龕位使用者名字

消費會提醒，全部龕場都要求顧客在簽約時需提供龕位使用者名字，當中4間龕場是不容許顧客在簽約後更換名字，包括思親公園、東華義莊、羅漢寺普同塔和志蓮淨苑普同塔；另外3間雖容許改名，但須收取行政費或手續費，只有善緣表明手續費為6,000元，其餘兩間儘管容許更改，但沒有清楚說明會否收費或其金額。

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7間持牌龕場6間安放權僅有效至2047年

政府在2017年推發牌制度，至今僅7間私營龕場根據《私營骨灰安置所條例》獲發牌，所有牌照有效期為10年，消委會發現，7間龕場都有訂立龕位安放權期限，在骨灰安放一定年期後，若想繼續租用，均涉及其他額外收費，除了思親公園的安放權期限至2056年10月底外，其餘6間的安放權期限，均為2047年5月底或6月底。

政府若同意續契 6龕場表示擁安放權人士須承擔地價

假如政府同意續批土地契約，並讓龕場以補地價的方式續期，除志蓮淨苑普同塔外，其餘6間龕場均表示已有安放權人士須承擔或攤分補地價費用才可繼續使用，並須繳付續期費用、管理費、行政費或維修費等。

消費者若想在龕位安放期限前提早將骨灰遷走，有5間龕場均表示，需歸還龕位及不會退回餘下安放期的費用，只有善緣表明可容許自由轉讓。

對於有親人欲將先人的骨灰送到內地或境外較便宜的地方安放，消委會以顧客身分， 向3間分別提供澳門、廣州市及佛山市龕位的服務商查詢收費及購買手續，發現有澳門私營龕場的代理表示，1、2人位至最多18人家族位，費用由16萬至約300萬元，另一間間則聲稱以「一個價、兩個位」的組合形式銷售，表示只需購買一個本地夫妻牌位，便贈送一個廣州市指定龕場的單人位，費用乎件近9萬至超過28萬，惟3間服務商均表示，在購買龕位時要一次過支付全數費用及不設冷靜期，如簽約後取消合約均不設退款。