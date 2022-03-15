消委會｜7款電燒烤爐安全成疑　Daewoo保護裝置失靈下3分鐘即著火

疫情下不少市民留家煮食，家居版BBQ電燒烤爐亦愈來愈流行。消費者委員會測試11款電燒烤爐，發現7款樣本未能通過部分安全測試，當中大宇Daewoo模擬保護裝置失靈的情況下，操作約三分鐘後開始冒煙及著火，並燒溶了爐內的塑膠物料。另外有Turbo Italy、Récolte部分位置例如烤盤手柄等的溫升較標準上限超出6.9度至27度，不慎觸摸會容易導致燙傷。

在燒烤表現方面，消委會指用億世家煎煮漢堡扒30分鐘後，漢堡扒的色澤仍很淺色；而Princess、Turbo Italy及Origo預熱後烤盤的平均最高溫度超過攝氏250度，故漢堡扒的表面較焦黑。而整體表現最好的則為象印Zojirushi及億世家，同樣獲4星半，價錢則分別為848及500元。

機電工程署今日亦呼籲市民停用Daewoo牌一款型號為SG-2717C、外殼為藍色的電烤爐，指消委會測試顯示上述電烤爐在保護裝置失靈及非正常使用情況下有機會構成火警危險，供應商決定回收並更換有關產品。



▼11款電燒烤爐總評、售價▼



+ 6

供應商回收Daewoo SG-2717C電烤爐 機電署籲停用

消委會測試11款電燒烤爐，價格最貴的為Cuisinart，售2,499元。在安全測試中，模擬樣本的保護裝置，即溫度控制器已經失靈，並以1.15倍的額定輸入功率操作，測試發現大宇Daewoo操作約3分鐘後開始冒煙及著火，並燒溶了爐內的塑膠物料。另外，Origo溫度調節器的接駁位置可被測試棒插入並觸及內部的帶電部分，消委會認為其防觸電保護不足。

消委會測試結果公布後，機電工程署呼籲市民停用Daewoo牌一款型號為SG-2717C、外殼為藍色的電烤爐，並聯絡該產品的香港供應商暢宇數碼有限公司安排更換。

機電署指，為確保電氣產品安全，已就消委會測試結果聯絡相關供應商跟進。在各款測試型號中，上述電烤爐在保護裝置失靈及非正常使用的情況下有機會構成火警危險，供應商因此決定回收並更換有關產品。

受影響的電烤爐批次於2021年6月至9月期間在香港發售，機電署指，市民如已購買上述電烤爐，可致電供應商熱線3793 4069，以確認所買電烤爐型號是否受影響批次並安排更換。暢宇數碼有限公司已在其網站（uniware.hk/daewoo-sg-2717c-declaration2）公布有關產品的回收詳情。

5款產品溫升超上限 誤觸易燙傷 涉Turbo Italy及Récolte樣本

消委會測試又發現，Turbo Italy、Récolte、Origo、Hiraki及大宇部分位置，例如烤盤手柄、溫度調節器或放置燒烤爐的桌面等的溫升超出標準上限，使用時不慎觸摸會容易導致燙傷。測試又量度預熱後烤盤不同位置最高溫度，發 現Cuisinart、Russell Hobbs及Origo的最高溫度差異均超過70度，反映其熱力分布較不均勻。

大宇Daewoo模擬保護裝置失靈的情況下，操作約三分鐘後開始冒煙及著火，並燒溶了爐內的塑膠物料。（消委會提供圖片）

Princess、伊瑪牌及Turbo Italy煎漢堡扒溫度均勻

在燒烤表現方面，測試以煎漢堡扒來作評估，Cuisinart、Russell Hobbs及Origo煎好的漢堡扒之間中心溫度差異超過10度，表現略為遜色；而用Princess、伊瑪牌及Turbo Italy所煎的漢堡扒的溫度則較均勻。油煙釋出量方面，伊瑪牌及聲稱為「無煙燒烤爐」的大宇所量得的平均油煙釋出量較高。

塗層防刮能力方面，消委會指Russell Hobbs及Origo耐刮程度表現優異，即使以20牛頓的力度刮烤盤的防黏塗層，塗層並沒有被刮走。其餘的9款樣本測試，部分塗層會被刮走而令內層金屬外露，塗層的防刮能力略為遜色。

象印及億世家總評分最高 後者僅售$500

在測試中總體表現最好的品牌為象印及億世家，總評分同為4星半，消委會指象印的燒烤表現出色，而億世家的體積較細小及售價較低。消委會建議，使用電燒烤爐前，應詳細閱讀說明書並按說明書的指示進行預熱，要留意部分型號加熱時不建議蓋上鍋蓋。清委會又指，市面上的多功能煮食鍋，外型及體積都與電燒烤爐相近，配件相對較多，可用作煎、烤、蒸或火鍋等，功能較全面。

大宇的代理商回應指，收到測試結果後已委託獨立的實驗室進行安全測試，沒有發現相關安全問題，指對消委會的測試結果感到疑惑。該公司又指測試乃於非正常下操作才會發生問題，提醒消費者按說明書的指示正常情況。該公司表示會按機電署的要求回收及更換2021年6至9月出售的產品，以確保產品質素及保障消費者。