內地援港醫療隊開始參與亞博治療工作　醫療系統加入中文介面

首批75名內地援港醫療隊成員昨（14日）在深圳灣口岸抵港。醫管局今日（15日）表示，援港醫療隊今早開始在亞洲國際博覽館社區治療設施了解及熟習環境，並將於即日內正式開展治療病人的工作。另外，為配合醫療隊工作，治療設施的系統亦已加入中文介面。



▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼



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內地援港醫療隊成員以醫管局「名譽僱員」身份在社區治療設施提供協助，並與醫管局醫護人員共同為病人提供治療。醫管局今早派出專人協助醫療隊，包括向醫療隊講解社區治療設施收治病人的程序、臨床系統應用、處方藥物、急救、醫療程序及其他運作安排等。

▼亞博館社區隔離設施▼



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此外，為配合醫療隊開展工作，社區治療設施的醫療系統、藥物名單及工作流程等，已加入中文介面，供有需要的醫療隊成員使用。局方亦會派出專人為醫療隊提供協助，確保醫療隊成員在治療病人過程時，可透過合適的系統進行不同的醫療程序，或取得所需的臨床資訊，同時會協助他們與病人溝通。

▼3月14日 深水埗富昌邨富良樓排圍封檢測▼

