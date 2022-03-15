機場三跑道料今年啟用　重新編配部份停機位　客運停機位通宵停用

香港國際機場第三跑道預定於今年啟用，機管局今日（15日）表示，機場最近進行下一階段重新編配工作。機管局指，貨運停機坪貨運停機位及一號客運大樓東面客運停機位的前綴「C」及「E」須重新編配，為確保航班在重新編配工作期間正常運作，客運停機位通宵停用，貨運停機位則分階段停用。



機管局表示，繼機場原有北跑道於去年12月順利重新編配為中跑道，機場最近亦進行下一階段的重新編配工作，將部份客運及貨運停機位重新編配，為機場擴建為三跑道系統作準備。該局又強調，第三跑道預定於今年啟用，其餘三跑道系統工程則按計劃繼續進行。

機管局解釋，機場停機位編號均有英文字母作前綴以標示它們在機場所在位置，而分別用於貨運停機坪貨運停機位及一號客運大樓東面客運停機位的前綴「C」及「E」，將被用作三跑道系統新滑行道系統的代碼。

因此共有36個貨運停機位獲編新前綴「X」；九個客運停機位則跟隨毗鄰的一號客運大樓停機位取用了「N」或「S」為前綴。相關標誌如飛機移動區引導標誌、停機位編號指示牌，以及相關系統亦已更新。