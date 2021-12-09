機管局望2050年實現淨零碳排放　轉用電動車、機場跑道全用LED燈

港府最新一份《施政報告》提出，香港目標在2050年前實現碳中和。機場管理局亦公開承諾，將於2050年底前達淨零碳排放，並以2018年為基準，期望於2035年減少實際排放量55%，而計劃中沒有預計購入碳補償。



為朝向零碳目標，機管局將推出多項措施，包括於明年更換機場跑道燈時，全採用較省電的LED燈，亦會試用可再生柴油，並計劃於2030年將機場禁區內使用的汽車，全部換成電動車。



李仲騰指，機管局預計2024年至2028年的碳排放可維持零增長，其後逐漸下降並於2050年達到淨零排放。（鍾妍攝）

機管局可持續發展總經理李仲騰說，由於疫情期間客運量減少，令機場碳排放都相對減少。但預計2024年機場營運可回到疫情爆發前水平，而機場碳排放亦會於該年開始維持零增長目標，至2028年有新科技引入後，期望機場碳排放可逐步下降，2035年排放量期望可較2018年下跌55%，到2050年底實現淨零碳排放目標。

方瑞文預計，在機場禁區車輛及設備電動化，以及使用可再生柴油後，可以直接減少45%碳排放。（鍾妍攝）

增購電動車及電動地勤設備 研引入可再生柴油

為達到減排目標，機管局飛行區運作總經理方瑞文說，現時已有約兩成禁區車輛改用電動車，預計2030年可完成所有換車計劃，充電設施將由現時270個，增至明年的580個。他續指，機管局會於明年增購電動地勤設備，如客運升降台、行李輸送帶車等，將有580台，佔必要設備7成。

至於未能人改用電動的設備，方指，機管局將於明年在港首度引入可再生柴油，料可減九成碳排放，機場亦已設置相關可持續燃料的基礎設施，方便航空公司使用。

方瑞文說，機管局在電動設備上的投資，都會在租用予地勤公司時收回，而地勤公司亦會因設備更節能，減低成本。

基建設施工程及維修總經理湯遠敬亦表示，在機場製冷、電池儲能上皆有下功夫，明年亦會開始把跑道燈更換成LED燈，料可減少一萬噸碳排放。

湯遠敬指，機場內的路燈、客運大樓照明、飛機移動區引導標誌等，都已開始使用LED燈。（鍾妍攝）

早前訂立的廢物回收目標未能達標

機管局最新的可持續報告中寫道，在2013年時曾訂立於今年底前，減少/再造/回收50% 由機場產生的廢物，但未能達標。因而提出新目標，指會以2018年作為比較基準，於2025年年底前，提升可回收物料再造比率至25%。

李仲騰解釋，當時計劃有把政府推行廢物徵費及政府中央轉廢為能，可如期推出，但有關計劃有所延後，並遇上疫情，故未能達標。