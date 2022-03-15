確診大廈｜增590幢　灣仔重災佔近3成　豪宅比華利山、漾日居上榜

撰文：林穎嫺
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疫情持續橫行，衞生防護中心昨日（14日）更新確診大廈名單，過去14日累計有3,254幢「疫廈」，較前日（13日）增加590幢，新增大廈中以灣仔區最重災，共增190幢，包括尚翹峰二座，以及跑馬地豪宅比華利山、月陶居和妙香草堂等。
油尖旺區的疫情同樣嚴峻，共有92幢大廈新上榜，包括港鐵九龍站上蓋漾日居2、6座、柯士甸站上蓋The Austin 1座。另外，值得注意的是，東區的杏花邨共有39座上榜，過去兩周累計共有41幢大廈榜上有名，僅餘7幢未有住戶申報確診。

本港昨日再增590幢大廈有住戶染疫，當中灣仔為重災區，共有190幢新上榜，該區過去14日合共有239幢大廈有人申報中招，當中包括跑馬地豪宅比華利山J座，另有一名確診者沒有標明座數，同樣位於跑馬地的月陶居、妙香草堂、嘉柏大廈、黃泥涌道159號等千萬豪宅亦榜上有名。鄰近港鐵灣仔站的尚翹峰二座亦有住戶中招。

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油尖旺疫情同樣嚴重，共有92幢大廈新上榜，過去兩周共有205幢有住戶申報染疫，新上榜的包括港鐵九龍站上蓋漾日居2、6座、柯士甸站上蓋The Austin 1座、奧運站上蓋維港灣8座、浪澄灣9座、君滙港3座等，除了私人住宅外，該區亦再有紀律部隊宿舍有人染疫，是位於西九龍紀律部隊宿舍2座。

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在其他區域方面，東區的杏花邨共有39座上榜，連同之前已出現確診住戶的39座、49座，該屋苑過去14日累計有41座榜上有名，換言之，該苑僅餘7座未有住戶申報染疫；同樣位於東區的太古站上蓋居屋康山花園則有4幢上榜，包括1、3、7、8座。

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