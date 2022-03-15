民政總署為居家抗疫人士派物資　涵蓋18區　支援熱線擬增至550條

民政事務總署今（15日）表示，已從社署接手居家支援物資派遞服務，為未能安排日常用品及食物的居家抗疫人士，提供上門派遞服務，已涵蓋全港18區。署方呼籲，居家抗疫人士及其家人，應盡量透過親友安排，或透過互聯網及電話訂購相關物品，以便服務可聚焦在真正有需要的人士。

發言人又指，「居安抗疫」24小時熱線，現已增至280條，正計劃設立第4個熱線中心，優化接線功能及增加熱線至最高550條。



當局發出居安檢疫解除隔離令指引詳情，確診者發第6天及第7天快速測試結果陰性，可以容許提前完成隔離或檢疫。( 政府抗疫專題網站 )

現每日處理超過1萬宗求助個案

民政總署表示，上月初推出的1833 019「居安抗疫」24小時熱線，已經由100條增加近三倍至目前280條，熱線中心亦由原來的兩個增至三個，每天有540位來自民政總署和康樂及文化事務署的同事負責，分三班24小時運作，每日處理超過1萬宗求助個案；負責接聽熱線的同事均須接受適當培訓，勤奮耐心地服務市民。

發言人又提到，民政總署正計劃再進一步加強熱線服務，包括設立第4個熱線中心，優化接線功能及增加熱線至最高550條，即是總共增加5點5倍。

發言人表示，民政系統的工作量將會十分龐大，民政事務局正動員各方力量支援，包括義工組織、地區團體及商業派遞，以及抽調更多人員，必須把居家支援物資派遞服務做快、做好，務求致電「居安抗疫」熱線求助而真正有需要的人士，可更快及更直接獲得由政府提供的物資包。

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