疫情｜港大推算截至昨日358萬人感染　5月中每日確診降至百宗以下

香港大學醫學院最新推算，第五波疫情已於3月4日達到頂峰，截至3月14日，估計全港已經有358萬人受到感染，即每兩個人有一人已中招。如市民的社交接觸維持在目前低水平，推算至本月底，感染人數及相應的確診人數會有更明顯下降，感染人數在4月末及5月中旬，會分別下降至1,000及100以下，但屆時估計感染人數達到448萬，死亡人數5,102。

與上周3月7日的推算比較，當時估計全港累計感染人數為184萬人，在一周後即3月14日，推算的感染人數大增174萬人至358萬人。

研究特別提到，在剛過去的週末，八達通使用量數字顯示，市民的出行水平開始回升。如果市民開始恢復較為頻繁的社交接觸，新冠病毒傳播將會加快，感染人數增加，而使上述的估算低於最後的實際感染及死亡人數。



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院舍長者感染後發病至死亡時間僅8天

研究又分析了長者死亡個案，發現70歲或以上的院舍長者由發病至死亡的時間，比在社區居住的長者短，研究人員分析了有明確發病日期的37宗死亡個案，計算出安老院舍中70歲或以上長者感染後的發病至死亡時間為8.0天，置信區間為4.4至18.5天，在社區中相同年齡長者感染後的發病至死亡時間為10.5天，置信區間為5.3至16.8天。

數據更新後，根據最新統計，假設居住在安老院舍的所有年齡的長者人口為約7.5萬人，預測模型同時也考慮到安老院舍長者有更高的感染及死亡風險。截至3月11日，衞生防護中心數據顯示91%的安老院舍出現爆發，31%的院友確診感染，而安老院舍的死亡人數佔第五波死亡人數的58.9%。

▼3月13日 屯門友愛邨愛信樓及愛禮樓圍封檢測▼



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研究又指，推行安老院舍上門疫苗接種計劃，假設90%安老院舍長者在3月18日前至少接種一針疫苗，在3月4日後接種第一針疫苗的長者中90%是接種科興疫苗。

本月底公院新冠總病床數佔住部50%

另外，考慮到公立醫院將普通病床轉成接收新冠確診者的病床，模型假設3月14日前可供新冠病人使用的病床數為醫管局病床總數的25%，在3月31日前新冠病床數目將達到總病床數的50% 。

兩種抗病毒口服藥對已打針病人效果需進一步監測

隨著兩種新冠口服藥抵港及開始應用，臨床測試數據顯示，如在發病初期或首次檢測陽性時服用，兩種藥物Molnupiravir及Paxlovid分別可降低重症住院及死亡風險30%及89%。預測模型樂觀地假設藥物可以在疫苗的效果基礎上再減低住院及死亡風險，即疫苗和抗病毒藥的效果可以疊加。但是兩種抗病毒藥的臨床測試只針對未接種疫苗的病人，而藥物是否在已接種疫苗的病人中有相同的效果則需要進一步的監測數據。