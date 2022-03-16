180內地照顧員抵港受訓　數百內地醫護今午到港　林鄭口岸親迎

本港第5波疫情危機未除，嚴重危害長者健康及生命。特首林鄭月娥今早（16日）表示，會續加強多方面工作護老，包括增加長者暫託中心及在安老院舍推「逆隔離」，並會在中央援建的洪水橋方艙醫院中，撥出200張床位改作長者暫託之用。她又稱內地已有180名照顧員抵港支援，經訓練後會派往長者暫託中心服務，本地申請亦見積極。林鄭又指下午將再有數百名內地醫護抵港到亞博工作，會親自到口岸迎接。



▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼



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洪水橋方艙醫院200床位改作長者暫託

林鄭今在疫情記者會中表示，會繼續增加長者隔離及暫託中心，第三個暫託中心、即港灣道體育館將於今日啟用，啟德郵輪碼頭亦將開設1200張床位作隔離，另會有6個體育館會陸續投入服務。她指會在由中央援建的洪水橋方艙社區隔離設施中，撥出200張床位會改為長者隔離及暫託之用，以減輕醫管局壓力。

內地180名照顧員到港 本地招聘積極

她稱當硬件齊備時，最大掣肘是人手不足，會續多管齊下招聘，其中內地180名照顧員已到港，經訓練後會到暫託中心服務，本地招聘申請情況亦見積極，社署人員會與申請者會面。

安老院舍爆發嚴重，林鄭指會繼續支援安老院舍，包括物資供應及提供閉環設施，現已有100多間院舍員工表示會配合閉環工作，並已在3月9日起陸續住進特設酒店。

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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院舍推「逆隔離」

她又提出未來將在院舍推行「逆隔離」措施，一旦有院舍爆疫，會將無感染長者搬走，社署已安排兩間新獲發牌、未入伙的安老院，提供200個宿位，用作將爆疫院舍的未感染長者搬走，以保護免受感染。

▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼



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數百名內地醫護下午抵港 林鄭親迎

林鄭續稱，現時隔離設施雖有醫療監察，但並非用作治療重症，目前只有亞博有一定的醫療設備較適合治療重症，包括醫管局社區治療中心及社署長者治療中心的2000張床位，惟現時亞博人手仍然不足，早前首批內地75名醫護已到港，今日下午會有多數百名內地醫護抵港支援，並稱自己會親自到口岸歡迎該批人員。

內地醫護獲醫管局委任名譽僱員 局方負最終責任

食物及衞生局局長陳肇始重申，內地援港醫護有豐富經驗，相信可提高現時本港設施接收能力，紓緩人手壓力，兩地醫護將發揮協同效應。她又稱，醫管局一直與內地醫護保持溝通，內地團隊主要支援亞博工作，醫管局亦會在多方面配合，例如病人流程安排、本地銜接等。

陳又稱，內地醫護會獲委任為醫管局名譽僱員，相關保險適用，內地醫護亦會按流程與本地醫護合作，身份等同醫管局醫護人員，醫管局會負最終責任。

▼3月15日 抗疫的士約30司機染疫▼

