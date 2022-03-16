口服藥︱醫院藥劑師學會籲患者提供服用西藥資料　助評估處方藥物

醫管局購入兩款新冠口服藥，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（16日）指輝瑞藥廠的帕克斯洛維德（Paxlovid）相比默沙東藥廠的莫納皮拉韋（Molnupiravir），在減死亡及重症方面更為理想，應優先處方予病人，但需留意輝瑞口服藥與不少藥物產生相沖，嚴重有危及生命不良反應，呼籲市民記低現時服用的藥物或健康產品，以及加入醫健通，以助醫生評估是否適合適處方輝瑞口服藥物。



▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



崔俊明指兩款口服藥足夠應付本地需求

崔俊明今早接受香港電台訪問時表示現時兩款口服藥都足夠供應本地需求。分配方面，認為70歲或以上，或有風險導致重症，未完成疫苗接種人士，都可獲處方口服藥，但亦提到輝瑞口服藥與不少藥物產生相沖（相互作用），嚴重有危及生命不良反應，處方藥時應小心，腎或肝功能不全的病人亦不建議服用。香港醫院藥劑師學會亦呼籲市民記低現時服用的藥物或健康產品，以及加入醫健通，以助醫生評估是否適合適處方輝瑞口服藥物。

崔俊明呼籲市民記低現時服用的藥物或健康產品，以及加入醫健通，以助醫生評估是否適合適處方輝瑞口服藥物。（資料圖片 / 高仲明攝）

病人3日內服輝瑞口服藥可減入院及重症89%

對於有意見指輝瑞口服藥比默沙東減死亡及重症更為理想，應優先處方予病人，崔俊明指輝瑞口服藥三日內服食可減入院及重症89%，較默沙東30%相差近3倍，但默沙東仍適合有藥物相沖病人服用。又提到輝瑞口服藥適合12歲以上、孕婦及喂哺母乳病人服用。

對於醫管局提到的另一種藥物單株抗體，崔俊明指是由康復者血液中提取的針劑，較適合中後期病人使用，前期必定是由口服藥把關。

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