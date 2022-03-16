私院撥一千病床接收轉介病人　何兆煒：需減少三分一私家病人入院

13間私家醫院撥出1000張病床接收醫管局轉介的非新冠病人，香港私家醫院聯會主席何兆煒今日（16日）在電台節目表示，會盡力幫忙減輕公立醫院壓力，已佔各醫院私兩成床位，但同時亦因為私院的醫護也有染疫而有人手緊絀問題，約三至四成醫護未能工作，當中兩成人手又要負責醫局轉介病人，對非緊急病人有一定影響，估計減少約三分之一私家病人入院。
何兆煒今早接受香港電台訪問時表示，私家醫院自疫情開始做了不少工作，目前13間醫院撥出1000張床約佔各醫院兩成床位，接收公院轉介的病人，已加快轉介程序，因負壓病房及通風設備不足，將主力協助公院接收非新冠病人。他又提到，私家醫院早期目標為接收流轉快的病人，例如完成手術等候拆線病人，但到後期亦收了不少長期病人，部分病人「一張床住到尾」，等待疫情舒緩再回到公院留醫。
對於有指私家醫院應撥出2500張病床，何兆煒稱：「私家醫院5000張可以攞晒更好添啦係咪」，但如私家醫院服裝飽和，病人最終要回到公立醫院，他又提到私家醫院亦因醫護染疫而有人手緊絀的問題，約三至四成醫護未能工作，當中兩成又要負責醫局轉介病人，對非緊急病人有一定影響，估計要減少約三分之一私家病人入院。
有私家醫院已聯絡醫管局，要求改裝病房，以接收新冠病人，何兆煒指，浸會醫院已完成改裝，並於今日起為患者提供門診服務。又提到新引入的新冠口服藥，私家醫院未能直接向藥廠取藥，亦明白來貨有限制時要以醫管局優先，但由於口服藥越早食越好，亦期望可處方新冠口服藥，詳情要等醫管局安排。
▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼
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