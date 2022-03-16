私院撥一千病床接收轉介病人　何兆煒：需減少三分一私家病人入院

撰文：馬煒傑
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13間私家醫院撥出1000張病床接收醫管局轉介的非新冠病人，香港私家醫院聯會主席何兆煒今日（16日）在電台節目表示，會盡力幫忙減輕公立醫院壓力，已佔各醫院私兩成床位，但同時亦因為私院的醫護也有染疫而有人手緊絀問題，約三至四成醫護未能工作，當中兩成人手又要負責醫局轉介病人，對非緊急病人有一定影響，估計減少約三分之一私家病人入院。

何兆煒今早接受香港電台訪問時表示私家醫院自疫情開始做了不少工作，13間醫院撥出1000張床約佔各醫院2成床位，已加快轉介過程。（余俊亮攝）

何兆煒今早接受香港電台訪問時表示，私家醫院自疫情開始做了不少工作，目前13間醫院撥出1000張床約佔各醫院兩成床位，接收公院轉介的病人，已加快轉介程序，因負壓病房及通風設備不足，將主力協助公院接收非新冠病人。他又提到，私家醫院早期目標為接收流轉快的病人，例如完成手術等候拆線病人，但到後期亦收了不少長期病人，部分病人「一張床住到尾」，等待疫情舒緩再回到公院留醫。

對於有指私家醫院應撥出2500張病床，何兆煒稱：「私家醫院5000張可以攞晒更好添啦係咪」，但如私家醫院服裝飽和，病人最終要回到公立醫院，他又提到私家醫院亦因醫護染疫而有人手緊絀的問題，約三至四成醫護未能工作，當中兩成又要負責醫局轉介病人，對非緊急病人有一定影響，估計要減少約三分之一私家病人入院。

有私家醫院已聯絡醫管局，要求改裝病房，以接收新冠病人，何兆煒指，浸會醫院已完成改裝，並於今日起為患者提供門診服務。又提到新引入的新冠口服藥，私家醫院未能直接向藥廠取藥，亦明白來貨有限制時要以醫管局優先，但由於口服藥越早食越好，亦期望可處方新冠口服藥，詳情要等醫管局安排。

▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼

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