疫情｜康文署明起封灘免市民進入　林鄭：非新措施　只是加強管理

近日氣溫回升，不少市民無懼疫情到泳灘嬉水，康文署已發通告指，將於明日(17日)起關閉轄下所有刊憲泳灘，直至另行通告，亦會加強圍封各泳灘，避免市民進入。



行政長官林鄭月娥今（16日）在記者會上亦有提到，封灘非新措施，但近日天氣回暖，到泳灘的市民增多兼無戴口罩，她強調泳灘根本沒有開放，康文署現時只是作加強管理。



明起所有泳灘關閉至另行通告

康文署指，由第五波疫情開始，已暫停泳灘的救生服務，因應現時疫情嚴峻，為減少人群聚集，減低病毒傳播風險，將加強管理泳灘，明日起關閉轄下所有刊憲泳灘，直至另行通告。康文署亦會加強圍封各泳灘，避免市民進入，並呼籲市民疫情期間盡量留在家中，同心抗疫。

▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼



+ 6

林鄭月娥重申，現階段沒有計劃再收緊社交距離措施，但認為市民有少許放鬆，八達通公交出行次數有微升跡象，又呼籲僱主應配合在家工作，市民嚴守措施，如非必要不要外出。

不封灘因有市民散步

對於有消息指康文署明日封灘，林鄭月娥稱這非新措施，澄清康文署一直沒有提供泳灘服務，泳灘亦沒有派駐救生員，而最近因為天氣回暖，到泳灘的市民增多，而在泳灘的市民亦沒有戴口罩。

林鄭月娥指，泳灘根本沒有開放，康文署只是作加強管理，圍封泳灘的措施早前已採取過，本身不想採取封灘措施，因有市民會到泳灘散步，但有見近日情況，希望減少人流聚集，保障社會安全，才會採取有關措施。

▼3月15日 第五波疫情的西貢▼

