疫情．3.15｜累計76萬人確診佔人口十分一　消息指政府決定封泳灘

今日(15日)增27,765確診個案，11,956宗為核酸陽性個案， 15,809宗為快速陽性呈報，累計增至76.1萬人染疫，港大醫學院推算全港已經有358萬人受到感染，即每兩個人有一人已中招。第五波至昨日共有4,355名患者死亡，較昨日多289宗，死亡率上升至0.58%。

支援社區確診病的隔離護理觀察系統今晚6時啟用，確診病人會收到短訊附連結，在連結網上登記，輸入檢測資料、健康狀況，可申報不適，包括警告徵狀如食藥後仍高燒兩日、低溫，抽筋、胸腹不適等，系統會提示病人是警告徵狀，應去急症室或聯絡社區隔離設施職員。



昨日疫情報道總覽：

疫情．3.14｜累計73萬人確診 林鄭稱暫不再收緊社交距離措施

▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼



+ 5

【23:33】受新冠肺炎影響，健身室多次被指令停業，其中Fitness First昨日（14日）向員工及教練公布，全線不會再開門，終止僱傭合約。消委會的數據顯示，在今年1至2月，消委會接獲有關健身中心的投訴數字達213宗，當中有181宗與結業有關，佔總數85%；投訴涉及的總金額較去年同期多約13倍。



消委會又表示，正積極聯絡Fitness First的負責人，了解其營業狀況，今日暫未接獲相關店舖之投訴個案。

【22:12】新冠肺炎疫情嚴峻，死亡人數不斷上升。殯儀業商會理事長郭凱邦今日（15日）表示，全港現時的棺木將在兩至三日用盡，因深圳封城，令不少棺木無法來港，疑引起「棺材荒」。不過，另有業界人士反映，暫未聽到無貨供應，而本地亦有生產線製造環保棺木。

【21:42】消費者委員會表示，高度關注疫情對各行各業造成的打擊，正積極聯絡相關健身中心的負責人，了解其營業狀況，並促請有關公司盡快向消費者交代萬一結業的相關安排，例如受影響的顧客所剩餘的預繳款額、尚未使用的服務，以至如何處理預繳套票等，以保障消費者的權益，今暫未接獲相關店舖之投訴個案。

消委會提醒消費者預繳式消費存在一定的兌現風險，應盡量避免以預繳方式進行大額消費交易，以減低損失，因為一旦遇上商號結業或其他不可預計的情況，消費者作為無抵押債權人，有可能無法兌現已購買的產品或服務、取得賠償或退還預繳款額及按金。

該會指，一般情況下，商戶結業，其資產需先用以償還較優先債權人的債務，消費者只能以無抵押債權人的身份，在其他債權人，例如清盤公司僱員、政府、有抵押債權人等分得賠償後，如仍有餘額，才可得到賠償。該會表示，消費者可選擇設有退款機制之付款方式，例如信用卡，一旦商戶結業，可嘗試向信用卡發卡銀行申請退款，但要注意相關限制，例如是否以分期付款支付簽賬及申請退款期限等因素。

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



+ 8

【19:26】新冠疫情疫情肆虐。政府今日（15日）表示，發現本港多個地區的污水檢測結果呈陽性及病毒量較高，總數涉及至少25個屋邨、屋苑及大廈，包括荃灣區綠楊新邨及怡景園；中西區均益大廈第一至三期及羲皇臺一帶，共15個屋苑或大廈；將軍澳健明邨；以及葵青區麗瑤邨、祖堯邨、華員邨至翠瑤苑一帶，共7個屋邨或屋苑。

港府明日（16日）起將陸續向四個地區內約9萬名居民、清潔員和物業管理員派發快速測試套裝，供他們自行檢測。

．荃灣區︰綠楊新邨及怡景園

．中西區︰均益大廈第一至三期、永華大廈、毓明閣、創業中心、業昌大廈、得富大樓、美新樓、屈地大廈、觀龍樓、加惠臺、嘉輝花園、西環邨、學士臺、百年大樓及羲皇臺

．西貢區︰健明邨

．葵青區︰麗瑤邨、祖堯邨、華員邨、浩景臺、悅麗苑、賢麗苑及翠瑤苑

▼3月15日 第五波疫情的西貢▼



+ 16

【19:23】為應付第五波疫情，醫管局已購入默沙東藥廠的莫納皮拉韋（Molnupiravir）和輝瑞藥廠的帕克斯洛維德（Paxlovid）兩款針對新冠病毒藥物。前者已悉數抵港，並已在3月初應用，後者預計明日（16日）能派發予有需要人士。

醫管局臨床傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心醫務總監曾德賢今日（15日）指出，目前口服藥只針對輕症及高風險群組，並會考慮優先處方帕克斯洛維德，因其效用較佳，預防重症及死亡率達到89%。

▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



【19:00】港怡醫院表示，將分階段提供150張床位，數量佔可使用床位超過一半，以接收公立醫院轉介的非新冠病人，以紓緩公營醫療系統的壓力。港怡也將支援政府新設立的青衣西南體育館暫託中心，為輕症確診或經評估後確認正康復的長者提供醫療照顧，預料該中心可提供160張床位，正與政府有關部門商討中心的啟用日期及相關安排。

院方表示，至今已安排逾百名由公立醫院轉介的非新冠病人，陸續到港怡接受不同的住院及日間治療服務。隨着150張床位陸續騰空，更多由公立醫院轉介的非新冠病人將得到適時的醫療服務。

【17:50】近日天氣回暖，不少市民湧到各泳灘嬉水，導致泳灘逼爆引致人群聚集。消息稱，康文署正研究隨時封灘，不排除最快本周四行動。康文署回覆查詢稱，如有最新的防疫安排，會適時作出公布。

▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼



+ 6

【17:42】抗疫的士於2月18日投入運作，免費接送輕症患者往返指定診所，現時車隊有約400輛的士。的士業界承認，近日400名司機中有約30多人染疫，但現時市道差，不少司機仍然願意繼續加入抗疫的士車隊工作。



運輸及房屋局局長陳帆早前透露，除現時已投入服務的400輛抗疫的士外，會再增加500輛抗疫的士予消防處調配。的士業界表示，新加入的500輛抗疫的士，均已找齊司機，預計最快本周五，投入服務的抗疫的士數量，可一口氣增加逾一倍。

+ 2

【17:30】疫情持續橫行，衞生防護中心昨日（14日）更新確診大廈名單，過去14日累計有3,254幢「疫廈」，較前日（13日）增加590幢，新增大廈中以灣仔區最重災，共增190幢，包括尚翹峰二座，以及跑馬地豪宅比華利山、月陶居和妙香草堂等。



油尖旺區的疫情同樣嚴峻，共有92幢大廈新上榜，包括港鐵九龍站上蓋漾日居2、6座、柯士甸站上蓋The Austin 1座。另外，值得注意的是，東區的杏花邨共有39座上榜，過去兩周累計共有41幢大廈榜上有名，僅餘7幢未有住戶申報確診。

+ 1

【17:23】歐家榮表示，香港大學醫學院是基於數字模式推算現時或將來幾多人受感染。Omicron的傳播力高，有機會有空氣傳播，而且好多人無病徵或病徵輕的人，故知道掌握的數字，未必是全部染疫的人。部份人可能病徵輕微無做檢測，但現時已有70多萬宗。根據數字模式推算，估計背後都有3至4人是感染了但無呈報，故相信港大推算是合理數字。

【17:00】劉家獻表示，昨日內地援港醫療團隊成員來港，第一批來自廣東省，好多都懂廣東話，如果與病人語言上溝通不到，同事都可幫手翻譯。系統上，香港主要用英語，所以系統做了改善，加入中文輪入，中文流程、資訊上都有中文。內地團體都是精英，除了照顧病人外，最重要是給予資訊、經驗都可分享、減低重症、死亡率。在安排上，所有內地醫療團體成員來港後，都會以名譽僱員身份，在亞博工作工作，由醫管局做保障，即任何問題發生在亞博或病人身上，都由醫管局做最後承擔。

【16:53】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，第五波疫情後，入院人數較大，故會需要接收長者或有長期病患病人。因應場地限制，要集中人手照顧嚴重病人，故治療設施暫未能為臥床病人沐浴，明白情況不理想，但希望體諒。醫護會適時為病人評估，盡量轉身、換尿片及清潔皮膚，會為病人床上抹身。相信內地團隊加入後，可提高病人質素，並會定時檢視工作流程，以作改善。現時已多了人手，有能力接收更多病人。

【16:50】支援社區確診病的隔離護理觀察系統今晚6時啟用，確診病人會收到短訊附連結，在連結網上登記，輸入檢測資料、健康狀況，可申報不適，包括警告徵狀如食藥後仍高燒2日、低溫，抽筋、胸腹不適等，系統會提示病人是警告徵狀，應去急症室或聯絡社區隔離設施職員。如病人申報有高風險因素如5歲以下、懷孕28周以上、器官移植病人、免疫低病人等，會提示預約去指定診所，護信聆都會跟進有關情況。系統會提供建議，但提醒市民，平台是給予社區及社區隔離人士使用，其他市民不應隨便登入。

【16:45】有5宗經法醫科殮房呈報個案，全部男性，在家中死亡。57歲至81歲，死亡日期介乎2月27日至3月1日，4宗有長期病患。最新死亡個案基因分析，就198個樣本做基因分析，有21個樣本是Detla，佔整體10.6%，167個樣本是Omicron，佔84%，另有10個樣本病毒量不足。有10宗較年輕死亡個案，年齡19至57歲，全部均是長期病患者。

+ 5

【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今增27765確診個案，11956宗為核酸陽性個案，15809宗為快速陽性呈報。289宗新增死亡個案，死亡率上升至0.58%，第5波共有4355人死亡。昨增6間新院舍出現個案或爆發情況，當中 5間安老院，一間殘疾院舍，涉 43宗個案，包括30名院友及13名員工。

【16:13】本港爆發新冠疫情以來，各行各業均受重創，其中健身中心屢遭次停業。有8間分店的連鎖健身中心Fitness First，昨（14日）向員工及教練公布，全線不會再開門，所有僱傭合約昨日終止。業界料，約三四百名僱員遭遣散，並稱現時是寒冬期，擔心會有更多健身中心倒閉。

▼3月15日 健身中心Fitness First結業▼



【16:05】本港新冠肺炎疫情嚴峻，公立醫院床位爆滿。香港私家醫院聯會今日（15日）公布，13間私家醫院將撥出共1,000張病床及相關人手，接收醫院管理局轉介的非新冠肺炎病人，數目佔全港私家醫院病床總數的20%。



聯會強調，至今已診治過5,000多名新冠病毒陽性的門診病人，亦曾動用數量有限的負壓病房，診治未能轉送公院的住院新冠病人，形容相關做法是「13間私家醫院共同作出的承擔，是在人手短缺下不容易的決定」。

【15:39】第五波疫情持續嚴峻，多間私家醫院先後拓展服務照顧輕症病人。浸會醫院表示，緊急籌備的新冠確診病人診所今日（15日）正式投入服務，將為輕症確診病人提供門診服務，但需先行網上預約，診金200元，7天藥物的價錢為300元。浸會醫院另會增加接收公立醫院的非新冠患者。

浸會醫院輕症病人診所投入服務，網上預約診金200元。(資料圖片/陳倩婷攝)

【15:33】政府於下午3時起連封6區，包括屯門蝴蝶邨蝶翎樓、青衣長亨邨亨俊樓、沙田隆亨邨善心樓、深水埗麗閣邨麗菊樓、黃大仙竹園南邨富園樓及觀塘順天邨天柱樓，指有關大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢測呈陽性，疑大廈內有隱形患者。



政府預計，6幢大廈可以在中午前後解封。在圍封時間即使不在大廈內，但在3月2日至3月15日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，亦須在3月17日或之前接受強制檢測。​但去年12月31日或之後曾確診新冠肺炎的人士，則可以毋須接受檢測。

▼3月15日 屯門蝴蝶邨蝶翎樓圍封檢測▼



+ 10

+ 1

【14:36】第五波疫情從失控至高位橫行，確診個案每日仍以2、3萬計，截至昨日（14日），疫情爆發兩年多以年，香港確診人數超過73.3萬，著名時裝設計師鄧達智是其中一人。作為第三波疫情康復者，鄧達智回想年半多前的2020年7月，雖然當時確診住院期間曾接受兩劑肚臍注射治療，但不害怕二次染疫，只擔心連累家人及朋友被送往隔離措施坐「疫監」。

【14:09】本地院舍爆發疫情，大批院友及職員染疫，不少院舍人手短缺的問題愈發嚴重。政府採取多項特別措施應對，社署亦有向內地聘用1,000名臨時合約照顧員，有時限地放寬院舍「輸入外勞」規定等。惟近日內地亦爆發疫情，深圳及東莞等多地封城，業界指院舍聘請內地照顧員面臨「好多阻滯」，相信內地疫情亦會影響社署直接招聘的內地照顧員來港。

社署回覆指，留意到內地近日實施的新一輪防疫措施，對合約照顧員來港工作或構成影響，會密切留意情況，並與內地的相關部門保持緊密聯繫，安排照顧員盡快來港。

【14:00】香港大學醫學院最新推算，第五波疫情已於3月4日達到頂峰，截至3月14日，估計全港已經有358萬人受到感染，即每兩個人有一人已中招。如市民的社交接觸維持在目前低水平，推算至本月底，感染人數及相應的確診人數會有更明顯下降，感染人數在4月末及5月中旬，會分別下降至1,000及100以下，但屆時估計感染人數達到448萬，死亡人數5,102。與上周3月7日的推算比較，當時估計全港累計感染人數為184萬人，在一周後即3月14日，推算的感染人數大增174萬人至358萬人。

【13:58】民政事務總署今（15日）表示，已從社署接手居家支援物資派遞服務，為未能安排日常用品及食物的居家抗疫人士，提供上門派遞服務，已涵蓋全港18區。署方呼籲，居家抗疫人士及其家人，應盡量透過親友安排，或透過互聯網及電話訂購相關物品，以便服務可聚焦在真正有需要的人士。

發言人又指，「居安抗疫」24小時熱線，現已增至280條，正計劃設立第4個熱線中心，優化接線功能及增加熱線至最高550條。

▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼



+ 6

【13:45】首批75名內地援港醫療隊成員昨（14日）在深圳灣口岸抵港。醫管局今日（15日）表示，援港醫療隊今早開始在亞洲國際博覽館社區治療設施了解及熟習環境，並將於即日內正式開展治療病人的工作。另外，為配合醫療隊工作，治療設施的系統亦已加入中文介面。

【12:24】澳門政府表示，市政署昨（14日）深夜，在一批來自香港的奶製品包裝膠捆膜樣本，檢出新冠病毒。當地市政署已即時啟動應急預方案，對涉事產品進行封存及全數銷毀，沒有流入市面。

澳門市政署早前亦曾公布，一批經香港分拆進口的冷藏牛奶外圍包裝膠捆膜樣本，對新冠病毒核酸測試呈陽性。（澳門市政署圖片）

【11:49】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早接受港台訪問時稱，料確診人數會高位會維持兩至三個星期，之後才會慢慢回落，亦要視乎疫苗接種率，若安老院舍有更多人接種疫苗，確診數字回落速度會加快；而醫管局新購入兩款新冠口服藥，相信亦有助減低死亡數字。

【11:45】昨日被圍封的觀塘順天邨天琴樓今日上午約11時15分解封，圍封其間，約1 500人接受檢測，當中發現220宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼3月14日 深水埗富昌邨富良樓排圍封檢測▼



+ 2

【11:23】多幢大廈周一（14日）因污水呈陽性而圍封強檢，各大廈今日（15日）陸續解封，其中屯門蝴蝶邨蝶舞樓共有1,260名居民接受檢測，當中發現281宗初步陽性個案及37宗檢測結果不確定個案，陽性比率高達22.3%；深水埗蘇屋邨劍蘭樓共有597名居民接受檢測，當中發現50宗初步陽性個案，佔受檢居民約8.4%；深水埗富昌邨富良樓共有177名居民檢測，發現48宗初步陽性個案及一宗檢測結果不確定個案，陽性比率高達27.1%，亦為三大廈中陽性比率之最。

【11:05】醫管局購入默沙東及輝瑞藥廠兩款新冠口服藥，治療新冠確診患者。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（15日）表示，新冠輕症病人若能越早服藥，效果越顯著，若能於發現陽性並經醫生問診後首3日用藥，成效會更好。



許樹昌亦強調，市民不應因新冠有藥物治療，而不接種疫苗。他說，確診數字應於高位橫行數星期，希望有藥物及推高疫苗接種率後，疫情可盡早受控。

【10:31】首批75名內地醫療人員昨日（14日）抵港協助治療新冠病人，公共醫療醫生協會會長凌霄志今日（15日）提到，由於名譽僱員，其申訴程序與現時並不相同，若遇上醫療問題，會由醫管局負責，但病人未能向醫委會申訴；另外，這批醫療人員主要來自廣東省，他們均懂廣東話，溝通上應問題不大，唯醫療術語及日常用語仍有不同，問取病歷方面可能會有困難。

【07:05】​政府發言人今日表示，因一名於天水圍天晴邨消費券計劃臨時服務中心工作的合約員工，初步確診2019冠狀病毒，該服務中心今日暫停服務，在徹底清潔後，明日（16日）恢復服務。

▼3月8日旺角始創中心消費券臨時服務中心查詢情況▼



▼2022電子消費券詳情3月7日公布▼



+ 1

【07:00】第五波疫情嚴峻，老人院舍大規模爆疫，患有白內障及青光眼的89歲鄧婆婆，在2月19日確診新冠肺炎送至亞博館，整整23日無沖涼、無更衣，無刷牙，每日要滴的眼藥水也在入住當天耗盡，向館內醫護求助未獲正視。

鄧婆婆女兒在上周四（10日）帶她出院，婆婆直言覺得自己好污糟，「23日無掂過水，沖完後鬆晒」。但女兒稱婆婆視力變差，她以往睇電話可看到按鍵數字，現時卻看不見，甚至前面有單車也看不到，要帶她看眼科醫生。

▼亞博館社區隔離設施▼



+ 8

社區隔離設施電子化「先入房再登記」系統：



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼

