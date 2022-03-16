康文署宣布明起封泳灘　林鄭：本來不想採取　網民：港鐵都人流多

【封閉泳灘／康文署／大浪灣／石澳】本港第五波疫情仍然嚴峻，但近日天氣回暖兼有好陽光，假日有大批市民無懼疫情前往大浪灣及石澳等泳灘嬉水、衝浪，有關本港灘迫爆的報道，引來本地政客批評，以及受到疫情及「封城」影響的內地網民不滿，在網上留下狠辣言論鬧爆外出嬉戲的香港市民播毒及未能配合防疫。康文署今日（3月16日）宣布，明日（3月17日）起關閉轄下所有刊憲泳灘，直至另行通告。

特首林鄭月娥今早回應時曾指，「本來都不是好想採取，因有些人會去行下」，惟見到市民湧去泳灘，故一定要採取適當工作，從而減少人流、減少聚集，保障社會安全。

「封灘」消息一出即引來網民熱議，不少人認同封閉泳灘安排，更質疑為何政府仍然要等星期四，「係就果斷啲，唔好拖泥帶水」、「點解仲要等？」。也有網民指出，港鐵等交通工具人流亦高，質疑為何不關閉停駛，「深圳話封就封，巴士地鐵一齊使駛」。不過亦有網民表示，香港沒有禁足令，許多人仍要上班及正常生活，因應列車班次減少，故才會有人流多等情況。



消息指，康文署計劃最快本周四（3月17日）封閉泳灘。（資料圖中）

第三波疫情期間，康文署於2020年7月曾宣布「封灘」，轄下泳灘封閉超過3個月，更關閉所有洗手間及更衣室，至當年11月3日才重開。惟第五波疫情下政府已大幅收緊社交距離措施，亦關閉多個處所，卻一直未有關閉泳灘，假日更有大批市民前往大浪灣及石澳等泳灘嬉水、衝浪，相關報道連日引起本地政客批評，而需要「封城」的內地城市如深圳、東莞等市民更在網上表達不滿，留下狠辣言論批評港人防疫意識不足，「深圳有幾十例已經封城7日，香港幾萬例就行商場、去沙灘」、「香港傳了不少病例回國，卻沒有封城強檢，香港人是在播毒嗎？」、「從未如此討厭過香港！」。

疫情下很多市民仍到泳灘嬉戲▼▼▼

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康文署至今日（3月16日）宣布，將加強管理，明日（3月17日）起關閉轄下所有刊憲泳灘，直至另行通告。

消息一出引來網上熱論，不少網民支持封閉泳灘，促請當局盡快實施，「封啦。慢幾拍」、「係就果斷啲，唔好拖泥帶水」。也有網民認為市民應做好防疫，「為人為己，居家抗疫。做人不要太自私。

另有網民指出，港鐵等交通工具人流亦多，關注會否閉關港鐵等停運，「唔封埋地鐵？」。有人認為第五波疫情已延續約3個月，短痛也變了長痛，如果短暫禁足能令截斷傳播鏈，果斷行事更好，「有啲康復者以為唔會再染疫就開心四圍去，結果將啲病毒再散開，沒完沒了！」