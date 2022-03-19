海洋公園研究揭雄海豚　懂分工合作攞小食　雄性合作率高雌性4倍

第五波疫情失控，主題樂園均無限期關閉，不過海洋公園的研究部門仍然繼續工作，包括分析高智商及高社交能力的海豚，研究社交行為及協作等能力。結果發現，雄性海豚成功合作率為75%，比雌性高出約4倍；而兩條海豚合作的成功率，亦相比3條至4條高。



現時，海洋公園研究部門僅得兩名全職員工，為園內規模最小的部門，多年來僅依靠學生研究員協助，以取得多項科研成果。例如自2016年起，該部門便花逾4年時間，研究海豚的習性，以探討海豚的覓食習性、社交行為，以及群組協作能力。

兩條海豚的合作成功率最高

研究利用認知豐容裝置，即特製的小玩具，設計一條裝有魚餌的膠管，兩邊設有繩索手柄的蓋，海豚須合力咬緊繩索，同時間拉開才可釋放魚餌。研究將22條海豚分為11組測試，整個過程並無研究員在旁指導。研究發現，雄性海豚雄性成功合作率為75%，雌性海豚僅得17%。

其後，研究人員再利用裝置，測試兩條以上海豚的協作能力。結果發現兩條海豚的合作成功率最高，同時處理4個裝置的成功率亦有50%。然而，當增至4條海豚共同處理4個裝置時，成功率則降至10%。上述研究結果已通過評審，並在科學期刊上發表。

研究部門主管Eszter Matrai期望公園重開後，於在園內擺設展板宣傳研究成果，讓港人更認識海洋生態。（海洋公園提供）

研究部門最大的困難為人手不足

研究部門主管Eszter Matrai指，研究最大的困難為人手不足，由於須分析海豚大量的影片，過程相當耗時，難以於短時間內取出成果。她亦指，當疫情緩和公園重開後，將在園內擺設展板宣傳研究成果，期望能讓港人更認識海洋生態。

自2010年起，研究部門已招募學生參與為期約半年的實習計劃，累計已有逾200人參與。其中，科大實習生梁鳳茗指，香港欠缺相關的實習機會，認為機會難得，累積的經驗及知識，能有助將來繼續向碩士的方向進修。