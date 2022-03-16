大灣區航空｜添第二架客機　屬波音737-800機齡5年　曾屬工銀租賃

大灣區航空於今年2月獲發空運牌照，即將可以開始營運，冀取牌照後兩個月內首航。大灣區航空今日再宣布第二架飛機已抵港，與早前首架飛機同為波音737-800，並於昨日（15日）成功將飛機轉為香港註冊。大灣區航空早前透露，今年內機隊將會增至3架。

翻查資料，有關飛機2017年4月落地，本屬挪威國際航空，後來由工銀租賃持有，並轉至大灣區航空使用。



大灣區航空首架飛機於去年9月抵港，在取得航空營運人許可證後，曾進行過貨運包機服務。至今年2月終獲得空運牌照，行政總裁丘應樺接受《香港01》查詢時表示，希望最快可於兩個月後首航，目的地則同樣需視乎疫情。

大灣區航空今日宣布，早前抵達香港的第二架飛機已完成所有相關程序，並於3月15日成功將飛機轉為香港註册 (登記編號 B-KJB)。

大灣區航空機隊第二架客機 曾服務挪威國際航空

翻查相關飛機註冊資料，有關飛機與大灣區航空首部客機，同為波音737-800客機，機齡約為5年，2017年落地，本隸屬挪威國際航空，其後由工銀租賃持有，曾在荷蘭及深圳白雲機場停泊，於3月8日起已到港。

行政總裁丘應樺表示，感謝大灣區航空的團隊、業務夥伴及相關監管機構所提供的支持，促使大灣區能在能在困難時期將，飛機運送到香港，為投入市場服務作好準備，為公司未來發展邁進一大步。

機隊以波音737-800客機為主

大灣區航空網頁上顯示，該公司計劃在2022年增加至7架波音737-800飛機，到2026年將有超過30架波音737-800飛機投入服務。不過，大灣區航空於今年2月時表示，今年內預計會有第二及第三架飛機到港，進度似乎有所落後。